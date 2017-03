Como Piacenza/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Como Piacenza (LAPRESSE)

DIRETTA COMO PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Como-Piacenza, diretta dal signor Fabio Pasciuta di Agrigento e in programma domenica 26 marzo 2017 (ore 18.30), sarà uno scontro tra nobili decadute nel programma della dodicesima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Lega Pro. Si affronteranno i lariani e gli emiliani con quello che ancora nel 2003 era uno scontro che andava in scena nel massimo campionato. Dopo la retrocessione dalla Serie B della passata stagione, i comaschi hanno vissuto momenti difficili anche a livello societario, ma si stanno distinguendo con un ottimo girone di ritorno che li ha riportati in piena lotta per i play off. Dopo il successo contro la Pistoiese ed il pareggio di Olbia, i lariani si trovano con cinque punti di vantaggio rispetto all'undicesimo posto e con buone prospettive di partecipazione agli spareggi per la cadetteria di fine stagione. Il Piacenza precede di quattro punti gli avversari di turno, e al sesto posto i biancorossi vedono la terza piazza occupata da Arezzo e Livorno lontana solo quattro lunghezze.

Soprattutto, va sottolineato come gli emiliani siano al momento protagonisti della miglior serie positiva in corso nel girone con ben sei vittorie consecutive ottenute in campionato dallo scorso 12 febbraio ad oggi. L'ultima delle quali ottenuta la scorsa settimana tra le mura amiche dello stadio Garilli contro la Carrarese: il Como però in casa quest'anno ha perso solamente due partite in campionato, contro il Livorno e l'Arezzo, e potrebbe senz'altro rivelarsi un cliente difficile anche se la settima vittoria consecutiva potrebbe sicuramente lanciare i giallorossi in classifica.

Di seguito le formazioni previste per il match dello stadio Sinigaglia: padroni di casa in campo con Zanotti in porta e una difesa a tre formata da Briganti, Fissore e Nossa. Zona centrale di centrocampo presidiata da Pessina, autore del gol realizzato dai lariani ad Olbia, Fietta e Damian, mentre Marconi si muoverà come esterno mancino e Sperotto giocherà invece come laterale destro di centrocampo. In attacco, confermato il tandem Chinellato-Bertani. Per quanto riguarda il Piacenza, scenderà in campo con Miori a difesa della porta e Sciacca, Silva e Pergreffi titolari nella linea difensiva a tre.

A centrocampo Hraiech, Cazzamalli ed il francese Taugourdeau (che su rigore ha siglato la vittoria piacentina contro la Carrarese) si muoveranno per vie centrali, mentre sull'out di destra si muoverà Di Cecco e sull'out di sinistra Masullo. In attacco ci sarà invece Romero al fianco di Nobile. 3-5-2 da una parte e dall'altra: il confronto tattico fra gli allenatori di Como e Piacenza, Fabio Gallo e Arnaldo Franzini, sarà molto interessante visto che i due club rappresentano le realtà forse più solide nel girone, soprattutto nel corso del girone di ritorno in cui sono riuscite a scalare diverse posizioni di classifica.

Quote equilibratissime, considerando l'ottimo stato di forma di entrambe le squadre e il fattore campo solitamente ben sfruttato dal Como, anche se il Piacenza è al momento, come detto, la squadra più in forma del campionato. Eurobet fissa a 2.50 la quota per la vittoria interna e a 2.80 la quota per la vittoria esterna, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.30 da Paddy Power. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Como Piacenza sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.