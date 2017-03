Diretta/ Gand-Wevelgem 2017 info streaming video e tv, vincitore, percorso e orari (oggi 26 marzo)

Diretta Gand-Wevelgem 2017, LaPresse

DIRETTA GAND-WEVELGEM 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CLASSICA, PERCORSO E ORARI (CICLISMO, OGGI DOMENICA 26 MARZO 2017) - Oggi, domenica 26 marzo 2017, è in programma l'edizione numero 79 della Gand-Wevelgem, prima grande classica del Nord di ciclismo. Non una classica 'monumento' - le cinque più importanti del mondo -, anche perché 'solo' dal 1945 è aperta ai professionisti (nata nel 1934, fino allo stop per la Seconda Guerra Mondiale era riservata ai dilettanti), ma comunque una corsa di grandissimo fascino e tradizione, grazie ad un albo d'oro ricco di vincitori celebri e naturalmente alla passione del Belgio per questo sport e per le corse di casa, vissute dagli appassionati belgi come eventi imperdibili. Un appuntamento dunque da non perdere per quella che certamente è la classica più adatta ai velocisti tra tutte quelle che caratterizzeranno le prossime settimane. Lo dimostra il fatto che tra i più vincenti c'è Mario Cipollini, primo per tre volte (1992, 1993 e 2002), come leggende del ciclismo belga quali Rik Van Looy, Tom Boonen e soprattutto Eddy Merckx, che andava oltre i ragionamenti sulle caratteristiche del percorso di ogni gara, perché semplicemente vinceva ovunque.

L'anno scorso vinse Peter Sagan, in una volata a quattro uomini: lo slovacco è il simbolo di colui che può vincere una classica in tanti modi diversi e oggi cercherà il riscatto dal secondo posto della Milano-Sanremo,nella quale comunque è stato ancora una volta assoluto protagonista. Diamo allora uno sguardo al percorso: saranno 249,2 km, a partire dalla piazza del mercato di Deinze (che ormai da qualche anno è sede della partenza in luogo della vicina Gand), fino al traguardo che invece è posto naturalmente a Wevelgem. Come si diceva, è una corsa ideale per i velocisti, anche se non mancheranno le difficoltà, costituite da dieci dei cosiddetti 'Muri' fiamminghi - a dire il vero otto, due dei quali però da affrontare due volte per un totale dunque di dieci asperità. Il più celebre è il Kemmelberg, lungo circa 1 km e caratterizzato da punte di pendenza massima al 23%, che sarà una delle salite da ripetere due volte, l'ultima al km 215: chi vuole evitare l'arrivo allo sprint, dovrà attaccare qui, perché gli ultimi 30 km non presenteranno ulteriori difficoltà. Da segnalare che dopo circa 180 km ci sarà la novità di quest'anno: tre settori uno di seguito all'altro (per un totale di 4 km circa) di strade semi-asfaltate, simil Strade Bianche, che potrebbero costituire un'ulteriore difficoltà per i corridori.

Inevitabile citare fra i primi favoriti coloro che già sono stati protagonisti settimana scorsa alla Milano-Sanremo, a partire logicamente dal già citato Sagan. Globalmente la squadra di riferimento sarà la Quick-Step Floors: da Tom Boonen a Fernando Gaviria, da Niki Terpstra a Zdenek Stybar, le soluzioni per ogni genere di corsa non mancheranno al team belga. Tra gli altri protagonisti ecco il campione olimpico Greg Van Avermaet, l'altro belga Sep Vanmarcke (l'anno scorso secondo) che è sempre fra i primi nelle classiche del Nord, poi altri tanti nomi di spicco in caso di arrivo in volata, come ad esempio il francese Arnaud Demare e il britannico Mark Cavendish, mentre non sarà al via il polacco Michal Kwiatkowski, vincitore otto giorni fa in via Roma.

Per seguire la Gand-Wevelgem 2017 ci sarà la diretta tv, che sarà garantita a partire dalle ore 14.00 sul canale tematico Eurosport 2, che è visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di mediaset Premium. Disponibile anche la diretta streaming video tramite le rispettive applicazione (anche se va ricordato che Eurosport 2 non fa parte del pacchetto di Sky Go). Infine il web e i social network, dove segnaliamo in particolare il sito ufficiale www.gent-wevelgem.be (in fiammingo, inglese e francese), la pagina Facebook ufficiale Gent-Wevelgem e il profilo Twitter ufficiale @GentWevelgem. Adesso, che lo spettacolo cominci: la parola va alla strada.

