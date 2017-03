Diretta/ Modena Civitanova: info streaming video e tv, risultato live (playoff semifinale gara 2, oggi)

Diretta Modena Civitanova (LaPresse)

DIRETTA AZIMUT MODENA CUCINE LUBE CIVITANOVA: INFO STREAMING VIDEO TV, RIUSLTATO LIVE (RAISPORT, PLAY OFF SEMIFINALE SUPERLEGA GARA 2, OGGI) - Modena Civitanova, diretta dagli arbitri cipolla e Tanasi, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 26 marzo alle ore 18.00 presso il PalaPanini, quale gara 2 della semifinale dei playoff scudetto del campionato di Superlega. La prima gara della serie è finita 3-2 in favore di Lube, sintomo che questa sarà una sfida aperta fino all'ultimo secondo. Non sarà facile imporsi, ma la formazione emiliana potrà fare contro sul caldo pubblico, nella speranza di non trovare una sconfitta: se si va sul 2-0 le cose si complicano e la vicenda cambia totalmente. Modena lo sa e vuole risollevare una stagione davvero particolare, senza possibilità di appello. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MODENA-CIVITANOVA (da raiplay.it)

Coach Tubertini potrebbe già avere in mente la formazione anti Lube: Salvatore Rossini sarà il libero titolare, mentre Dragan Travica sarà il palleggiatore. Al centro andranno lo statunitense Max Holt e Kevin Le Roux, con Matteo Piano pronto a subentrare. Attacco già deciso, con Earvin Ngapeth, Nemanja Petric e Luca Vettori: una formazione esperta che sa come vincere ed insediare questa squadra. Serve però una vera e propria prova di forza per evitare il peggio. Gianlorenzo Blengini sembra aver già preparato la formazione che scenderà in campo nella sfida del Palapanini: Tsvetan Sokolov e Viktorovic Kaliberda andranno in attacco, mentre al centro ci saranno molto probabilmente Davide Candellaro e Dragan Stankovic. Come opposto ci sarà ovviamente Osmany Juantorena, che sta vivendo un periodo di forma davvero incredibile. Occhio a Jiric Kovar, che potrebbe essere scelto dal primo minuto, mentre in cabina di regia andrà sicuramente Micah Christenson. Jenia Grebennikov sarà molto probabilmente il libero titolare del match.

Quella di questa sera sarà certamente una sfida molto particolare e sentita, ma soprattutto in gran equilibrio: vedremo comunque due compagini che cercheranno di imporsi, ma il livello rimane altissimo. Ricordiamoci che stiamo parlando di due delle quattro squadre migliori d'Italia e dunque assisteremo davvero ad un grandissimo match. Modena cercherà di fare di tutto pur di conquistare la vittoria: palloni spinti e giocati al limite, per cercare di impostare sin da subito questa sfida su un ritmo davvero alto. Non ci sono alternative per poter mettere paura alla Lube: sarà una partita davvero combattuta, come è successo in gara 1. Ricordiamo infine che la partita tra Modena e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport+, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. L’emozionante partita sarà anche visibile in diretta streaming video tramite il servizio raiplay.it: consigliamo infine di collegarsi sul sito della lega, al portale www.legavolley.it, per rimanere aggiornati sul risultato in diretta.

