Entella Cesena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA ENTELLA CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017) – Entella Cesena, partita diretta dall'arbitro Sacchi, vale per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017: squadre in campo alle ore 15 di domenica 26 marzo. Sarà una partita cruciale per il futuro di entrambe le formazioni. I liguri vengono dalla sconfitta interna contro la Salernitana che ha messo in mostra alcune fragilità del sodalizio biancoceleste. Breda e i suoi ragazzi vogliono approfittare della seconda gara consecutiva in casa per portare a casa i tre punti.

Anche perché la zona play-off dista solo due punti e serve assolutamente una vittoria per restare in corsa. Discorso diverso in casa Cesena dove i romagnoli hanno bisogno assolutamente di una vittoria per poter sperare nella salvezza diretta. Stagione deludente per i bianconeri che pur essendo partiti con altre ambizioni si ritrovano nei bassifondi della classifica. Situazione dunque pericolosa per gli uomini di Camplone che vorranno assolutamente vincere in casa dell'Entella per provare ad allontanarsi sempre di più dalla zona play-out. Ci sono dunque tutte le carte in regola per assistere ad una gran bella sfida al Comunale di Chiavari. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Per quel che riguarda le probabili formazioni, mister Breda pensa a qualche novità nel suo scacchiere. Il modulo sarà sempre il 4-3-1-2 con Iacobucci tra i pali, Belli, Pellizzer, Benedetti e Baraye in difesa. A centrocampo agiranno Moscati, Troiano e Palermo con Ammari a fare da trequartista. In attacco non mancherà il consueto tandem composto da Catellani e Caputo, due bomber di assoluto livello per questa categoria. In panchina il giovane gioiellino Diaw.

Il Cesena di Andrea Camplone giocherà invece con il 3-5-2. In porta giocherà Agazzi con Donkor, Capelli e Perticone a comporre il trio difensivo. A centrocampo giocheranno Schiavone, Kone e Garritano con Renzetti e Balzano a giocare da esterni. In avanti invece ci sarà la coppia con Rodriguez e Ciano per provare a far male ad una difesa molto ben organizzata come quella dell'Entella. La squadra bianconera non vuole commettere errori contro l'Entella perché potrebbe essere l'occasione giusta per allontanare i play-out.

La Virtus Entella vuole vincere dopo lo stop contro la Salernitana e per farlo vuole fare affidamento sui suoi migliori uomini. Tanta sfortuna per bomber Caputo che contro i granata si è visto annullare ben due reti. Proprio lui è un elemento fondamentale in questo momento per la squadra ligure che non può fare a meno di lui e di Catellani. Bene anche Ammari che con la sua qualità dimostra sempre di poter essere importante in fase d'attacco per l'Entella.

Mister Camplone invece per il suo Cesena non ha in mente grossi cambiamenti. La vittoria con la Ternana ha dato nuovamente entusiasmo ad un ambiente che sembrava ormai demoralizzato. Un Cesena che ha in Ciano il vero e proprio faro del proprio gioco: un playmaker d'attacco, capace di segnare e far segnare i compagni. In avanti anche Rodriguez si sta rivelando un degno sostituto di Djuric, bomber che a gennaio è passato in Inghilterra. A centrocampo invece sono micidiali gli inserimenti di uno come Garritano che con la sua qualità sa far molto male agli avversari.

Anche per gli scommettitori la gara tra Entella e Cesena potrà essere molto interessante. Per la sfida del Comunale ci sono diverse quote su cui poter puntare: a partire dal segno 1 dell'Entella che viene quotato a 2 dall'agenzia di scommesse BWin. Più alta la quota dell'X, a 3.10, mentre a 3.90 viene quotata la vittoria del Cesena a Chiavari.

Mister Breda non ha fatto drammi per la sua Entella dopo la sconfitta interna rimediata con la Salernitana. Il tecnico ha infatti ammesso di aver avuto tanta sfortuna e di essere pronto a tornare al successo in occasione della delicata sfida contro il Cesena. Sarà una gara che potrà dire molto sulle reali ambizioni dei liguri, così come per i romagnoli. Camplone ha caricato l'ambiente, provando a fare fronte comune per la salvezza. Il Cesena con una vittoria potrebbe addirittura iniziare a sognare i play-off. Il mister ha chiesto continuità di risultati ai suoi ragazzi che da qualche settimana faticano a trovarla.

Entella Cesena sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento sul canale Sky Calcio 5, con la possibilità ovviamente di seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

