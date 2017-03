Forlì Fano/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Forlì Fano (LAPRESSE)

DIRETTA FORLI’-FANO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Forlì-Fano sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Fiorini della sezione di Frosinone, assistito dai guardalinee Alessandro Pacifico di Taranto e Vittorio Pappalardo di Parma. Nel girone B del campionato di Lega Pro, in occasione della 31esima giornata, allo stadio Tullio Morgagni si affrontano i padroni di casa del Forlì e gli ospiti dell'Alma Juventus Fano. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 26 marzo 2017. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

I romagnoli al momento sarebbero salvi senza la necessità di disputare i playout. Tuttavia la squadra è reduce da due sconfitte consecutive che ne hanno complicato il cammino in queste ultime otto giornate da disputare. In particolare la sconfitta nello scontro diretto contro la Lumezzane di due settimane fa e quella nel derby romagnolo contro il Santarcangelo sono stati due colpi duri dal punto di vista emotivo, che hanno fatto scricchiolare un meccanismo che era apparso rodato e dopo il pareggio sull'ostico campo del Tardini di Parma.

L'Alma Juventus Fano invece è stata a lungo all'ultimo posto della graduatoria, ma nell'ultimo periodo è fra le squadre più in forma del girone B. I marchigiani hanno vinto tre partite consecutive, imponendosi nel derby contro l'Ancona, in casa contro la Feralpisalò e in trasferta contro il Parma, una delle big del campionato. Risultati che hanno fatto salire la squadra fino al quart'ultimo posto.

Il Forlì arriva a questo scontro diretto molto importante con due defezioni, quella del terzino destro Fabio Adobati e quella del centrocampista Lorenzo Ferretti. Il primo ha subito una doppia ammonizione, con conseguente cartellino rosso, nell'ultimo match di campionato e sarà costretto a scontare un turno di squalifica; il secondo invece dovrà scontare il secondo turno di sospensione dopo essere stato espulso due giornate fa contro il Lumezzane. Nell'elenco dei diffidati invece figurano Tommaso Tentoni, Samuele Sereni, Stefano Capellupo e Nicola Capellini. Il Forlì di mister Massimo Gadda utilizzerà il modulo di gioco 4-3-3, con in porta Turrin, in difesa invece i terzini Tentoni e Sereni e i due centrali Carini e Vesi. A centrocampo previsti Capellupo, Alimi e Piccoli, in attacco infine Tonelli, Ponsat e Bardelloni.

La risposta dell'Alma Juventus Fano consisterà nel modulo di gioco 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo. Due calciatori infortunati: la punta centrale Riccardo Cocuzza e il mediano Lorenzo Carotti. Nell'elenco dei diffidati Manuel Ferrani, che non dovrà essere ammonito per evitare di essere squalificato. Il portiere titolare scelto da mister Agatino Cuttone sarà Menegatti, mentre in difesa dovrebbero giocare Lanini, Zullo, Zigrossi e Taino. A centrocampo spazio per Schiavini, Bellemo e Gualdi, mentre sulla trequarti ci sarà Filippini. I due attaccanti saranno Fioretti e Melandri.

Si preannuncia una partita equilibrata tra Forlì e Fano. Le due squadre cercheranno prima di tutto di non perdere per evitare di subire un tracollo psicologico. L'Alma Juventus Fano in caso di vittoria opererebbe il sorpasso nei confronti dei romagnoli, portandosi molto probabilmente fuori dal limbo della zona playout. Il Forlì cercherà di far valere il fattore campo, spinto da un pubblico sempre vicino. Le quote di WilliamHill.it favoriscono di poco il segno 1, per la vittoria casalinga del Forlì: l’opzione è fissata a 2,60. Poco più in alto, a quota 2,80, il segno X per l’eventuale pareggio, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Fano corrisponde a quota 2,88.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Forlì Fano sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.