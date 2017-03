Gary Medel/ Da pitbull a cucciolone, affitta un aereo: "amore sposami!"

Medel e la futura moglie (Instagram)

MEDEL SI SPOSA, AEREO E STRISCIONE: LA TROVATA ROMANTICA DEL PITBULL PER CHIEDERE LA MANO DELLA SUA CRISTINA - Un aereoplano squarcia le nuvole del Cile. Attaccato alla sua coda c'è uno lungo striscione che, a caratteri cubitali, recita il più classico dei messaggi d'amore: la proposta di matrimonio. Protagonista di questa romantica trovata è Gary Medel, centrocampista dell'Inter e della Nazionale cilena, che ha chiesto la mano della sua Cristina Morales, compagna con la quale il “Pitbull” ha già una bambina di nome Alessandra. Approfittando della sosta del campionato italiano e degli impegni nelle qualificazioni ai Mondiali 2018 con il Cile, Medel ha pensato bene di dichiarare il suo amore eterno a Cristina affittando un'aereo e facendolo planare in cielo con allegato una messaggio inequivocabile: “Sposati con me, ti amo”. Tre semplici parole che hanno ricevuto la risposta positiva della giornalista sportiva, che sul proprio account Instagram ha postato la foto della sorpresa preparata da Medel accompagnata dalla seguente frase: “Sì, mille volte sì. Ti amo per sempre amore mio”. Nella foto, oltre allo striscione, si vedono i due innamorati consumare una cena romantica con i rispettivi anelli di fidanzamento.

