Gubbio Parma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato liv

Diretta Gubbio Parma (LAPRESSE)

DIRETTA GUBBIO PARMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Gubbio Parma sarà diretta dall’arbitro Nicolò Pagliardini della sezione di Arezzo, assistito dai guardalinee Tommaso Diomaiuta di Albano Laziale e Riccardo Fabbro di Roma 2. Si gioca domenica 26 marzo 2017 alle ore 16:30, per la giornata numero 31 del campionato di Lega Pro (girone B). Sfida d’alta classifica allo stadio Piero Barbetti, tra due squadre che non stanno però attraversando un momento di forma particolarmente brillante. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Sono reduci da una sconfitta i padroni di casa, che cedendo sul campo del Teramo con un clamoroso zero a sei hanno comunque mantenuto il sesto posto in classifica, ma hanno visto allontanarsi la Reggiana al quinto posto e soprattutto il Pordenone al quarto, con i ramarri che hanno distanziato gli eugubini ormai di sette punti. Un ko per il Gubbio difficile da digerire, visto il clamoroso scarto, soprattutto dal punto di vista psicologico.

Sarà fondamentale reagire contro un Parma che dalla sua sta attraversando un momento molto complicato. Solo due punti ottenuti nelle ultime tre partite di campionato disputate per gli emiliani, che dopo aver ceduto in casa contro il Fano ex fanalino di coda della classifica, hanno irrimediabilmente detto addio al sogno delle promozione diretta in Serie B, che sembra ormai vicinissima per il Venezia. Non solo, i gialloblu hanno perso anche il secondo posto, ora occupato dal Padova e lontano due lunghezze. Servirà in ogni caso una chiusura di campionato brillante per candidarsi ai play off da protagonisti.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Gubbio dovrebbe schierare Volpe tra i pali, i difesa linea a quattro con Marini a destra, Rinaldi e Piccinni centrali e Petti sull’out mancino, in sostituzione di Andrea Zanchi che nell’ultimo giornata è stato espulso. Nel terzetto di centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Romano, Valagussa e Croce. Casiraghi avrà compiti da trequartista alle spalle delle due punte, Tavernelli e Ferri Marini. Il Parma dovrebbe affrontare la trasferta umbra con Bassi tra i pali, Alessandro Lucarelli e Iacoponi al centro della difesa, Mazzocchi e Nunzella esterni bassi. Scozzarella, Giorgino e Scavone comporranno il trio di centrocampo, mentre il senegalese Baraye, Calaiò e Scaglia andranno a formare il tridente offensivo.

4-3-1-2 per il Gubbio di Riccardo Magi, 4-3-3 per il Parma di Roberto D'Aversa. Dalle due squadre ci si aspetta soprattutto una risposta caratteriale dopo le ultime, pesanti sconfitte. Per il Gubbio la partecipazione ai play off a fine stagione rappresenterebbe comunque un successo, anche se la sconfitta di Teramo ha fatto male soprattutto per la goleada subita. Il Parma ha invece sognato a lungo il balzo diretto in B, ma i risultati negativi in casa contro Forlì e Fano, oltre al pari di Mantova, sono stati il simbolo del cedimento della squadra rispetto all'andatura forsennata del Venezia.

Per quanto riguarda i pronostici relativi a questa partita, le agenzie di scommesse puntano sul Parma: snai.it valuta 2,35 il segno 2 per il colpo esterno dei Ducali, poi 3,00 il segno 1 per la vittoria casalinga del Gubbio e 3,10 il segno X per l’eventuale pareggio finale. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Gubbio Parma sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

