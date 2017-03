Inghilterra Lituania/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi, 26 marzo)

Diretta Inghilterra Lituania, Marcus Rashford, 19 anni, attaccante inglese (LAPRESSE)

DIRETTA INGHILTERRA LITUANIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (OGGI, 26 MARZO) - Inghilterra Lituania sarà diretta dall’arbitro francese Ruddy Buquet, assistito dai guardalinee Frederic Cano e Guillaume Debart e dal quarto uomo Amaury Delerue. Appuntamento al Wembley Stadium nel tardo pomeriggio di domenica 26 marzo 2017: fischio d’inizio in programma per le ore 18:00. Una gara senza storia, almeno sulla carta, quella che andrà in scena a Wembley tra Inghilterra e Lituania. La formazione inglese (10 punti) vuole vincere così da legittimare il primo posto nel gruppo F delle qualificazioni mondiali, e non correre alcun tipo di rischio. Dietro infatti c'è un'ottima Slovenia (8 punti) che sta vivendo un buon momento di forma e che potrebbe anche giocare un brutto scherzo alla nazionale britannica. La Lituania dal canto suo con una vittoria potrebbe addirittura tornare in corsa per il primo posto, oltre che per la qualificazione. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

Non sembra comunque esserci storia vista la differenza molto evidente tra le due formazioni. Infatti l'Inghilterra farà affidamento sicuramente sui suoi uomini migliori per battere un avversario molto ostico in questo momento. Lituania che sarà chiamata a compiere un autentico miracolo visto che la squadra non vuole mollare l'obbettivo Mondiali 2018. Sarà una gara spettacolare sicuramente quella di Wembley e che vedrà contro due squadre che hanno voglia e bisogno di vincere.

L'Inghilterra del c.t. Gareth Southgate dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1, anche se nell’ultima amichevole contro la Germania ha sperimentato un sistema con retroguardia a 3 uomini (3-4-2-1). In porta giocherà Hart, portiere del Torino, in difesa da destra a sinistra Walker, Stones, Cahill e Shaw. A centrocampo Dier ed Henderson saranno i mediani che dovranno impostare il gioco, mentre sulla trequarti si muoverà il trio composto da Sterling e Lallana sugli esterni e Alli per vie centrali. Il centravanti sarà Vardy, anche se potrebbe esserci spazio a gara in corso per il giovane Rashford. Assente Rooney, non convocato da Southgate per lo scarso impiego nelle ultime settimane.

La Lituania dal canto non vuole sbagliare questa gara, che può già essere determinante per le sue speranze di qualificazione. Il c.t. Jankauskas punterà sul 4-4-1-1 per provare a far male all'Inghilterra. In porta Setkus con Vaitkunas, Girdvainis, Freidgeimas e Andriuskevicius a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Novikovas, Zulpa, Kuklys e Cerny mentre il trequartista sarà il talentuoso Slivka, ventunenne in forza all’Ascoli, che può rappresentare un pericolo per gli inglesi. Prima punta il ventinovenne Nerijus Valskis. Logicamente le agenzie di scommesse puntano forte sulla vittoria dell’Inghilterra: questa opzione, rappresentata dal segno 1, corrisponde su snai.it a quota 1,11. 8,50 è la quota attribuita al segno X per l’eventuale pareggio, mentre il segno 2 per il colpo esterno della Lituania moltiplica per 25 la posta in gioco.

La partita delle qualificazioni Mondiali tra Inghilterra e Lituania sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 1 HD, il numero 251: telecronaca dalle ore 18:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice d’acquisto pay-per-view è 499730. Sui canali Sky Sport 1 HD (il numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol European Qualifiers, con aggiornamenti live da tutti i campi della serata. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

© Riproduzione Riservata.