Juve Stabia Catanzaro/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, risultato live

DIRETTA JUVE STABIA-CATANZARO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Juve Stabia-Catanzaro, diretta dal signor Capone di Palermo, domenica 26 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide di chiusura del programma della dodicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Le Vespe arrivano all'appuntamento dopo aver riagganciato domenica scorsa il terzo posto in classifica, con il Matera battuto ad Agrigento e la Juve Stabia invece capace di passare con autorità, con un perentorio quattro a due, sul campo del Cosenza. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Risultato molto importante che conferma come i gialloblu potranno ritagliarsi un ruolo da protagonisti nei play off, anche se il sogno cullato per metà stagione della promozione diretta in Serie B è ormai irrimediabilmente svanito. L'avversario di turno allo stadio Menti per le Vespe sarà un Catanzaro che dopo l'ultimo pareggio interno contro il Monopoli vede la salvezza diretta ancora distante solo due lunghezze. Per i giallorossi però anche l'ultima uscita casalinga ha rappresentato un'occasione sprecata in un campionato segnato da sofferenze e preoccupazioni: i play out sono un rischio tangibile ma non va dimenticato neanche che la Vibonese ultima in classifica è lontana solamente cinque lunghezze e che dunque lo spettro della retrocessione diretta non è stato ancora definitivamente allontanato. Servirebbe un risultato di spessore ma non sarà facile trovarlo su un campo d'alta classifica come quello di Castellammare di Stabia.

Le probabili formazioni: la Juve Stabia padrona di casa giocherà con Danilo Russo estremo difensore alle spalle della linea difensiva a quattro con Cancellotti esterno destro, Camigliano esterno sinistro e Santacroce e l'argentino Morero impiegati come centrali della retroguardia. Il camerunese Matute, Izzillo e Capodaglio formeranno il terzetto di centrocampo, mentre Cutolo completerà il tridente offensivo al fianco dei mattatori della doppietta di Cosenza, il senegalese Kanouté e Lisi, autori di una doppietta ciascuno. Il Catanzaro affronterà la trasferta campana con De Lucia in porta, Pasqualoni impiegato in posizione di terzino destro e Sabato in posizione di terzino sinistro, mentre Sirri e Prestia saranno i due difensori centrali. Nel ruolo di centrali di centrocampo saranno invece impiegati Carcione e Maita, con Icardi che giocherà come esterno laterale di destra e Cunzi come esterno laterale di sinistra. In attacco ci sarà Giuseppe Giovinco, in gol contro il Monopoli, a far compagnia all'altra punta Saraò.

4-3-3 per la Juve Stabia di Carboni, che dopo l'esonero di Fontana ha ottenuto la sua prima vittoria importante a Cosenza, con la squadra capace di brillare soprattutto nel gioco d'attacco. 4-4-2 per il Catanzaro di Erra che contro il Monopoli ha compiuto un altro passo avanti importante dal punto di vista della solidità, ma non dal punto di vista della personalità, visto che a poche giornate dalla fine solo i tre punti possono portare i calabresi verso acque tranquille in classifica.

La differenza in classifica giustifica le posizioni delle agenzie di scommesse molto sbilanciate in favore della Juve Stabia, con la vittoria interna quotata 1.65 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.70 da Snai mentre Paddy Power offre a 5.60 il successo esterno dei calabresi. Non sarà trasmessa in diretta tv Juve Stabia-Catanzaro, domenica 26 marzo 2017 alle ore 18.30, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito sportube.tv. (Stefano Belli) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

