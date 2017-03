Latina Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Latina Pro Vercelli, Foto LaPresse

DIRETTA LATINA PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017) – Latina Pro Vercelli sarà diretta dall'arbitro Di Martino, e allo stadio Francioni le due squadre giocano - per la trentaduesima giornata della Serie B 2016-2017 - domenica 26 marzo alle ore 15. I pontini e i piemontesi hanno bisogno di una vittoria per provare a mettere in salvo una stagione particolarmente complessa. Pro Vercelli al momento si trova fuori dai play-out ma con soli due punti in più rispetto al Latina che si trova in piena zona spareggi.

Dunque la formazione nerazzurra non può commettere altri passi falsi contro la squadra bianconera. Vincere in casa sarebbe la soluzione migliore ad un momento di leggera flessione per la squadra di Vivarini. La Pro Vercelli invece con una vittoria si allontanerebbe ancor di più da una zona retrocessione che al momento incombe. Entrambe le squadre vogliono perciò vincere, ecco eprché c'è da attendersi una bella gara al Francioni dove giocheranno a viso aperto tutte e due le squadre. Nessuna delle due vorrà lasciare punti ad una diretta concorrente per la salvezza. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Il Latina vuole vincere assolutamente in casa per regalare una gioia ai tifosi che vivono un momento di preoccupazione anche per le vicende societarie. A breve arriverà una nuova penalizzazione per i laziali che rischiano seriamente la retrocessione. Vivarini opterà per il 3-4-3 che vedrà in porta Pinsoglio con Dellafiore, Coppolaro e Garcia in difesa. A centrocampo agiranno da interni Mariga e De Vitis con Bruscagin e Rocca esterni. In avanti il tridente con Insigne e Buonaiuto sugli esterni mentre la punta centrale sarà Corvia che ha già regalato un punto a Pisa.

Invece in casa Pro Vercelli c'è entusiasmo dopo il pari strappato al Verona in casa nell'ultima giornata. La squadra di Longo scenderà in campo col 4-3-1-2. In porta giocherà Provedel con Luperto, Bani, Eguelfi e Berra in difesa. A centrocampo agiranno invece Emmanuello, Germano e Legati mentre Vives farà da trequartista. La coppia d'attacco sarà formata da Bianchi e Aramu.

In casa Latina c'è grande ansia per via della possibile penalizzazione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La squadra nerazzurra fatica a trovare la vittoria e sono quattro giornate di fila che non agguanta i tre punti. Gli uomini di Vivarini si aggrappano molto a Roberto Insigne, fratello di Lorenzo del Napoli, arrivato dagli azzurri a gennaio. Ha dato qualle verve in più anche se in avanti serve l'esperienza di uno come Corvia. L'ex Brescia spesso è in panchina ma in questa fase potrebbe essere proprio colui che toglie le castagne dal fuoco.

Non può sbagliare la gara anche la Pro Vercelli che sta trovando un Rolando Bianchi tornato quasi ai livelli di Torino. L'ex ariete dei granata infatti ha ritrovato il gol con continuità e in avanti è un pericolo costante per le difese avversarie. L'incontro del Francioni sarà la giusta occasione per capire se questa squadra è effettivamente matura per ottenere una salvezza che avrebbe quasi del miracoloso. Anche Vives si sta rivelando un elemento fondamentale per gli equilibri della squadra granata. L'ex capitano del Torino sta facendo molto bene e Longo gli ha affidato le chiavi del centrocampo.

Bwin propone una serie di quote interessanti per l'incontro del Francioni di Latina. Infatti la vittoria dei padroni di casa viene quotata a 2.20 mentre a 2.90 il pareggio. La vittoria della Pro Vercelli viene quotata a 3.60. La gara tra Latina e Pro Vercelli potrà essere seguita in diretta sui canali Sky Calcio domenica 26 marzo alle ore 15:00.

Il mister del Latina ha voluto tenere lontani finora i suoi ragazzi dalle preoccupazioni per le vicende societarie. Vivarini infatti ha chiesto concentrazione e di pensare solamente al campo: l'incontro con la Pro Vercelli sarà una sorta di spareggio. Una sconfitta potrebbe seriamente complicare il cammino per la salvezza di una squadra che sta andando male da qualche settimana. Longo invece ha spronato la sua Pro Vercelli a mantenere concentrazione per tutta la gara. Il pareggio del Verona a tempo scaduto non è andato giù e perciò sarà importante mantenere calma in occasione della sfida del Francioni che per l'occasione sarà pieno.

Latina Pro Vercelli sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento sul canale Sky Calcio 7, con la possibilità ovviamente di seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

