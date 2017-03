Lecce Fondi/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce Fondi, Foto LaPresse

DIRETTA LECCE FONDI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Lecce Fondi, diretta dal signor Dionisi di L'Aquila, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà un esame senza appello per la seconda della classe, reduce dalla pesantissima sconfitta nello scontro diretto contro il Foggia, nella dodicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. I salentini infatti si sono ritrovati da uno a quattro punti di distanza dalla vetta dopo lo zero a tre subito nel derby pugliese allo stadio Zaccheria.

Confermate le sensazioni della vigilia, in cui i rossoneri di Stroppa erano sembrati più continui di un Lecce che, a dispetto della serie consecutiva di vittorie degli avversari, avevano già perso nelle ultime settimane contro Casertana e Virtus Francavilla. Dopo la batosta, i ragazzi di Padalino dovranno vincere per mantenere accesa la speranza del salto diretto in Serie B, sperando magari che la stanchezza giochi un brutto scherzo al Foggia nella trasferta di Catania, Di fronte per i giallorossi, allo stadio Via del Mare, ci sarà un Fondi scottato dalla sconfitta interna contro la Casertana. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Dopo un campionato giudicato da più parti anche al di sopra delle proprie possibilità, la squadra di Pochesci sta rallentando quasi fisiologicamente, con due soli punti conquistati nelle ultime quattro gare di campionato. I play off sono ancora possibili per i laziali, anche se la concorrenza di Paganese e Catania potrebbe far sfumare un traguardo che sarebbe storico per i rossoblu.

Le probabili formazioni del match: il Lecce scenderà in campo con Perucchini a difesa della porta, Ciancio sulla fascia destra in difesa mentre Agostinone sarà l'esterno mancino, con Cosenza e Giosa che saranno invece impiegati al centro della retroguardia. Il bulgaro Tsonev e il portoghese Ferreira faranno compagnia a Fiordilino nel terzetto di centrocampo, mentre Pacilli, Caturano e il danese Doumbia, nonostante il digiuno di gol a Foggia, saranno confermati nel tridente offensivo.

L'Unicusano Fondi affronterà la trasferta salentina con Baiocco tra i pali, il danese Marino e Signorni al centro della difesa mentre Galasso sarà impiegato in posizione di terzino destro e Pompei in posizione di terzino sinistro. D'Angelo, De Martino e Varone giocheranno a centrocampo, mentre nel tridente offensivo saranno titolari Albadoro (inutile il suo gol contro la Casertana), Calderini e Giannone.

4-3-3 per il Lecce di Padalino, che in casa quest'anno ha perso solamente una partita, contro il Matera. Le ultime sconfitte in campionato per i salentini sono arrivate tutte in trasferta, e la situazione ora si è fatta difficile col Foggia che può vantare nella corsa al primo posto anche il vantaggio acquisito nello scontro diretto. 4-3-3 anche per l'Unicusano Fondi di Pochesci che dovrà, in queste ultime otto partite di campionato, produrre un ultimo sforzo per provare a partecipare ai play off. Il salto in cadetteria non è certo un obiettivo di quest'anno per i laziali, ma il raggiungimento dell'obiettivo impreziosirebbe una stagione eccellente.

Le agenzie di scommesse sembrano credere con convinzione nella possibilità di risposta dei salentini, con successo interno quotato 1.65 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.60 la quota relativa all'eventuale pareggio e a 6.00 la quota riferita al blitz laziale allo stadio Via del Mare. Partita da seguire per gli abbonati al sito sportube.tv, con diretta streaming video per Lecce Fondi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, che non sarà invece trasmessa in diretta tv. (Stefano Belli) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.