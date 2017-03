Maceratese Feralpisalò/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Maceratese Feralpisalò (LAPRESSE)

Maceratese Feralpisalò sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante della sezione di Salerno, assistito dai guardalinee Dario Gregorio e Giovanni Mittica entrambi da Bari. Nel girone B di Lega Pro in occasione della 31esima giornata si affrontano allo stadio Helvia Recina la Maceratese e la Feralpisalò. Le due squadre scenderanno sul terreno di gioco domenica 26 marzo alle ore 16.30, entrambe alla ricerca dei tre punti ma per motivi differenti.

I padroni di casa vogliono rientrare in zona playoff, traguardo che al momento è rappresentato dal decimo posto occupato dal Bassano Virtus. Le lunghezze che i marchigiani devono recuperare sono tre, dunque sono ancora in piena corsa per questo obiettivo. A pesare molto sull'economia della stagione della Maceratese sono i due punti di penalizzazione inflitti dal giudice sportivo e da quelle parti sperano che non si rivelino decisivi alla fine della regular season. La Feralpisalò è relativamente tranquilla, essendo al nono posto in graduatoria. I punti di vantaggio sul Santarcangelo sono appena tre, quindi serve una vittoria per sorpassare le squadre che precedono e mettersi in pole position per il finale di stagione. Anche perché i lombardi vogliono tornare a vincere dopo la pesante sconfitta contro l'Alma Juventus Fano e il pareggio contro la Sambenedettese.

In vista del match di domenica, la Maceratese guidata da mister Federico Giunti avrà tutta la rosa a disposizione, visto che non ci sono né infortunati né squalificati. Compaiono nella lista dei diffidati il difensore Domenico Marchetti, il centrocampista Francesco Mestre e l'attaccante Diego Allegretti, che dovranno stare attenti a non beccarsi il quinto giallo stagionale. La formazione verrà schierata dal tecnico con il modulo di gioco 4-3-3. Fra i pali ci sarà Forte, in difesa gli esterni Ventola e Sabato e i centrali Gattari e Perna. A centrocampo oltre al capitano Quadri previsti Franchini e Malaccari, mentre il tridente d'attacco sarà formato da Allegretti, Turchetta e Colombi.

La Feralpisalò arriva alla sfida più incerottata rispetto agli avversari e dovrà rinunciare a due elementi chiave della rosa come Lorenzo Staiti e Luca Ruffini, entrambi infortunati e costretti a rimanere ai box. Fra gli squalificati il terzino destro Giacomo Gambaretti, espulso nella precedente sfida e squalificato per un turno dal giudice sportivo. Vuota la lista dei diffidati per questo match. La compagine lombarda utilizzerà il modulo di gioco 4-3-1-2, servendosi in porta dell'estremo difensore Caglioni. In difesa dovrebbero giocare Tantardini, Ranellucci, Codromaz e Parodi, mentre il trio di centrocampo sarà composto da Tassi, Davì e Settembrini. Il trequartista sarà Surraco, i due attaccanti Guerra e capitan Bracaletti.

Quote: su Betclic.it troviamo a 2,25 il segno 1 per la vittoria interna della Maceratese, a quota 3,00 il segno X per l'eventuale pareggio e a 3,25 il segno 2 per il colpo esterno della Feralpisalò. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Maceratese Feralpisalò sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi)

