Mantova Teramo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA MANTOVA TERAMO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Mantova Teramo sarà diretta dall’arbitro Armando Ranaldi della sezione di Tivoli, assistito dai guardalinee Michele Nocenti e Matteo Nicheli entrambi di Padova. Allo stadio Danilo Martelli di Mantova i padroni di casa del Mantova Football Club affronteranno il Teramo Calcio, in un match valido per la 31esima giornata del campionato calcistico di Lega Pro. Le due compagini, inserite nel girone B, si affrontano domenica 26 marzo alle ore 16.30 in un importante match valido per la salvezza.

Entrambe arrivano con il morale alto, poiché reduci da risultati positivi. Il Mantova, che al momento sarebbe salvo senza la necessità di dover disputare i playout retrocessione, ha pareggiato due partite consecutive con squadre del calibro di Parma e Reggiana, dimostrando di essere una compagine quadrata e coriacea. Nelle ultime quattro giornata i lombardi hanno racimolato otto punti, e mantenendo questo rendimento dovrebbero salvarsi senza troppi patemi. Il Teramo, dopo una crisi nera che lo aveva condotto fino all'ultimo posto, ha vinto in maniera roboante contro il Gubbio con un tennistico 6-0. Ora la squadra vuole il secondo successo di fila per uscire momentaneamente dalla zona playout e allontanare definitivamente l'ultimo posto che vale la retrocessione diretta fra i dilettanti.

Il Mantova dovrà rinunciare al difensore centrale Juan Gargiulo, feremo per un problema fisico. Per il resto la squadra sarà al completo, ma l'elenco dei diffidati è davvero nutrito. A rischio squalifica Raggio Garibaldi, Siniscalchi, Marchi, Cristini e Di Santantonio, che dovranno stare attenti a non farsi ammonire dal direttore di gara. La formazione che verrà schierata da mister Gabriele Graziani con il modulo 3-5-2 sarà formata dall'estremo difensore Tonti, dai difensori Vinetot, Cristini e Siniscalchi, dai centrocampisti centrali Salifu, Smith e capitan Raggio Garibaldi, dai due esterni Regole e Donnarumma e dalle due punte centrali Guazzo e Di Santantonio.

Il Teramo dovrà fare ancora una volta a meno del portiere Paolo Branduani, fermo dallo scorso febbraio per un infortunio, ma per il resto mister Guido Ugolotti avrà tutta la rosa a disposizione. La squadra sarà posizionata col il modulo 4-2-3-1 e sarà sostanzialmente la stessa che ha vinto in maniera netta contro il Gubbio nel turno precedente. In porta giocherà Narciso, sostenuto dalla difesa a quattro composta da Sales e Karkalis sulle fasce e da Speranza e Caidi al centro. A centrocampo i due mediani saranno Ilari e Amadio, sulla trequarti ci saranno Spighi, Di Paolantonio e Tempesti, mentre l'unica punta centrale sarà Sansovini.

Allo stadio Martelli dovrebbe andare in scena una sfida molto combattuta, fra due squadre che sono in lotta per la salvezza e vorrebbero evitare lo scomodo senario dei playout. Il Mantova, visto il vantaggio di giocare in casa, proverà ad attaccare con insistenza sulle fasce, sfruttando la spinta dei due fluidificanti che proveranno a cogliere la difesa abruzzese in inferiorità. Il Teramo dovrà affidarsi alla vena realizzativa di Marco Sansovini, miglior goleador della compagine biancorossa con nove reti realizzati nella stagione attualmente in corso.

Quote: l'agenzia online PaddyPower.it propone a 2,10 il segno 1 per la vittoria interna del Mantova, a 3,15 il segno X per il pareggio e a 3,45 il segno 2 per il successo esterno del Teramo. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Mantova Teramo sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi)

