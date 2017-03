Matera Messina/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera Messina, Foto LaPresse

DIRETTA MATERA MESSINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Matera Messina, diretta dal signor Strippoli di Bari, domenica 26 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà una sorta di ultima chiamata per il tecnico dei lucani Auteri, anche se formalmente la società ha ribadito la fiducia nel tecnico. Ma fino alla fine del mese di gennaio il Matera poteva accarezzare la speranza della promozione diretta in Serie B, obiettivo sul quale da ormai tre stagioni la società sta lavorando, in un progetto a lungo termine che dovrebbe riportare il club in cadetteria a quasi quarant'anni dall'ultima volta. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Nelle successive sette partite alla vittoria interna contro la Vibonese del 28 gennaio scorso, i materani hanno incassato però sei sconfitte, l'ultima delle quali sul campo dell'Akragas domenica scorsa, ed una sola vittoria, quella contro la Reggina in casa del 12 marzo. Troppo poco non solo per puntare al primo posto, ma al momento anche per la terza piazza solitaria, con l'aggancio subito proprio domenica scorsa da parte della Juve Stabia. Al Matera servirà una prova d'orgoglio contro un Messina che è invece reduce da quella che è probabilmente stata la vittoria più importante della stagione per i peloritani. Tre a uno casalingo al Taranto e vantaggio salito a più cinque rispetto proprio ai pugliesi, che al quintultimo posto rappresentano il confine della zona play off. Dopo aver superato i problemi societari, i messinesi con la salvezza diretta potrebbero vivere uno strepitoso lieto fine in una stagione sofferta.

Le probabili formazioni del match. Il Matera giocherà con Tozzo tra i pali e una difesa a tre composta da Scognamillo, Mattera e Gigli. Salandria e De Rose giocheranno a centrocampo come centrali, mentre l'esterno laterale di destra sarà Di Lorenzo e l'esterno laterale di sinistra sarà Casoli. Negro, Lanini e Strambelli saranno poi confermati nel tridente offensivo. La risposta del Messina sarà affidata a Berardi tra i pali, Grifoni in posizione di terzino destro e De Vito in posizione di terzino sinistro, mentre Rea e Maccarone giocheranno come centrali in difesa. Terzetto di centrocampo composto da Mancini, Sanseverino e Foresta, mentre il serbo Milinkovic in avanti ispirerà da trequartista il tandem offensivo composto dal brasiliano Gladestony e da Anastasi.

Il 3-4-3 di Auteri non è in discussione, ma al di là delle varianti tattiche è evidente come il cedimento del Matera sia stato sul piano psicofisico abbastanza completo, con la squadra capace di tenere testa solo per metà campionato alle battistrada. Sulla carta i lucani potrebbero giocarsi carte importanti nei play off, ma andrà valutato come la squadra si presenterà all'appuntamento. 4-3-1-2 per il Messina di Cristiano Lucarelli che continua a dimostrarsi tecnico estremamente versatile dal punto di vista tattico, con l'ex centravanti che sta mettendo in campo una squadra rigenerata soprattutto da quando, con l'avvento del nuovo presidente Proto, la crisi societaria è ormai definitivamente rientrata.

I bookmaker continuano a credere alle possibilità del Matera, con William Hill che quota 1.75 l'affermazione interna dei lucani che risultano dunque favoriti per la conquista dei tre punti, rispetto alla quota di 5.25 offera da Bet365 per la vittoria messinese in trasferta. Paddy Power fissa invece a 3.50 la quota relativa all'eventuale pareggio. La diretta streaming video di Matera Messina, domenica 26 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà esclusiva per gli abbonati al sito internet sportube.tv, mentre non sarà prevista diretta tv dell'incontro. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

