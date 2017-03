Melfi Akragas/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Melfi Akragas, Foto LaPresse

DIRETTA MELFI AKRAGAS: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Melfi Akragas, diretta dal signor Paolini di Ascoli Piceno, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra squadre alla riscossa nel programma della dodicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Addirittura clamorosa è la reazione che i lucani hanno fatto registrare nelle ultime settimane: dopo una serie di undici sconfitte consecutive e l'esonero del tecnico Bitetto, con l'arrivo di Aimo Diana il Melfi ha ritrovato orgoglio e risultati, andando a vincere tre partite consecutive, delle quali due sui difficili campi di Catania e Virtus Francavilla, oltre alla fondamentale sfida salvezza contro il Catanzaro. nove punti che hanno portato i lucani a tre punti di distanza dall'ultimo posto, ora occupato dalla Vibonese, al quale sembravano quasi condannati irrimediabilmente fino a meno di un mese fa, e soprattutto riportando la squadra a quattro punti di distanza da quella che sarebbe un'incredibile salvezza diretta. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Rappresentata dal sestultimo posto occupato proprio dall'Akragas, che dopo una crisi lunga tre mesi ha ritrovato brillantezza battendo il Taranto in trasferta e piegando domenica scorsa il Matera in casa. La formazione di Agrigento ora crede nella salvezza senza passare dai play out, quando il tecnico Di Napoli aveva comunque preparato l'ambiente agli spareggi. La salvezza per i siciliani è l'obiettivo fondamentale, ma il Melfi ha ora l'incredibile chance di riaprire il discorso con lo scontro diretto in casa.

Le probabili formazioni del match allo stadio Valerio di Melfi. Padroni di casa schierati con Gragnaniello tra i pali, Francesco Bruno sull'out difensivo di destra e Lodesani sull'out difensivo di sinistra, mentre Romeo e Laezza formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo toccherà ad Alessio Esposito, al brasiliano Vicente e a Marano, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Gammone, De Angelis e per il match winner della sfida di Francavilla, ovvero De Vena.

L'Akragas affronterà il match con Pane estremo difensore alle spalle dei tre di difesa, Riggo, Mileto ed il brasiliano Cazé da Silva. Bramari, Palmiero e Coppola si muoveranno a centrocampo per vie centrali, mentre Longo sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Sepe la fascia sinistra. L'uomo del gol decisivo contro il Matera, Cocuzza, sarà affiancato dal croato Klaric sul fronte offensivo.

Aimo Diana sembra aver trasformato il Melfi soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, con un 4-3-3 che ha messo a posto soprattuto la difesa, imbattuta da tre partite dopo aver incassato cinquantasette gol nei precedenti ventisette incontri, ad una media superiore ai due gol incassati a partita. 3-5-2 per l'Akragas di Di Napoli che contro Taranto e Matera ha saputo fare il proprio gioco nel migliore dei modi, sfruttando gli spazi e mostrando dalla sua una solidità difensiva invidiabile soprattutto rispetto ai match precedenti.

Il momento travolgente del Melfi viene tenuto in ampia considerazione dai bookmaker, con vittoria interna del lucani quotata 2.30 da Snai, mentre Eurobet alza fino a 3.15 la quota relativa al pareggio e Bet365 quoterà 3.40 il successo esterno dei siciliani. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, ma ci sarà diretta in streaming video per gli abbonati al sito sportube.tv per Melfi Akragas, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30. (Stefano Belli) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.