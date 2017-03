Miami Open 2017/ Diretta Fognini Chardy streaming video Supertennis.tv, orario delle partite (oggi 26 marzo)

Fabio Fognini, 29 anni (Foto LaPresse)

DIRETTA MIAMI OPEN 2017: FOGNINI CHARDY STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO (OGGI 26 MARZO 2017) - Diretta Fognini-Chardy: altra lunga giornata al Miami Open 2017, dedicata ai match che aprono il terzo turno del torneo maschile e chiudono quello nel torneo femminile; si parte alle ore 17 italiane (sempre le 11 negli Stati Uniti, ma da noi è appena cambiata l’ora) e in campo, come quarto match sul numero 1, avremo il nostro Fabio Fognini impegnato nella ricerca degli ottavi di finale contro Jeremy Chardy.

Giocatore che ha vissuto circa quattro anni fa il suo momento migliore in carriera (nel gennaio 2013 si era spinto nella Top 25 del ranking Atp), in carriera ha vinto un solo titolo che risale all’ormai lontano 2009; resta una mina vagante del circuito come dimostra la sua vittoria su Marin Cilic (anche se il croato non è nel suo momento migliore), contro Fognini ha giocato due volte e per due volte ci ha perso, sempre su terra rossa e in tre set (a Vina del Mar 2014 e Amburgo 2015). CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE MIAMI OPEN 2017

Uno sguardo al tabellone ci dice che, in caso di vittoria, l’unico rappresentante italiano nel Miami Open 2017 si troverebbe a sfidare uno tra Benoit Paire e Donald Young; in questa porzione del torneo non sono rimaste teste di serie se non Kei Nishikori (numero 2) e Fernando Verdasco che giocano uno contro l’altro, dunque ci sono margini per arrivare almeno ai quarti e da lì giocarsela per un posto in semifinale.

Nella parte alta restano invece Rafa Nadal, che oggi non avrà un impegno agevole contro il bombardiere tedesco Philipp Kohlschreiber, e Milos Raonic che ha nella costanza e nella condizione fisica il suo tallone d’Achille (il canadese gioca oggi contro Jared Donaldson, uno dei giovani americani che stanno facendo molto bene).

Nel tabellone femminile la testa di serie numero 1 Angelique Kerber deve provare a difendere i punti guadagnati con la semifinale del 2016 per provare a guadagnare ancora su Serena Williams; la tedesca, poco brillante in questo avvio di stagione, se la vede con Shelby Rogers che ha fatto fuori una testa di serie Daria Kasatkina e dunque va presa con le pinze.

Agli ottavi la Kerber avrebbe poi il derby contro Julia Goerges oppure la giapponese Naomi Ozaki - dunque un match comunque abbordabile, almeno sulla carta - prima di sfidare eventualmente Venus Williams che oggi affronta la rumena Patricia Maria Tig e rimane forse l'ostacolo maggiore sulla strada verso la semifinale.

Anche in questa parte del tabellone Wta restano poche teste di serie; Svetlana Kuznetsova, finalista a Indian Wells, affronta Taylor Townsend che ha eliminato la nostra Maria Vinci, Simona Halep cerca di tornare nella sua migliore condizione contro la rediviva estone Anett Kontaveit mentre per Johanna Konta, che a Indian Wells è uscita prima del previsto, c’è la francese Pauline Parmentier. Da verificare anche i progressi di Madison Keys, testa di serie numero 8: l’americana se la vede con la spagnola Lara Arruabarrena.

La diretta tv del torneo Miami Open 2017, almeno per quanto riguarda la Wta, è affidata a SuperTennis: la web-tv della federazione è disponibile per tutti al canale 64, e ovviamente si potrà assistere ai match del torneo anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. Siamo invece su Sky Sport 2 per quanto riguarda il torneo maschile, con possibilità ovviamente di diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go. A proposito: per quanto riguarda le informazioni utili su questo torneo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale www.miamiopen.com.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE MIAMI OPEN 2017

© Riproduzione Riservata.