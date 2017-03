Monopoli Francavilla/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, risultato live

Diretta Monopoli Francavilla, Foto LaPresse

DIRETTA MONOPOLI-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Monopoli-Virtus Francavilla, diretta dal signor De Angeli di Abbiategrasso, domenica 26 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà un derby pugliese che chiuderà di fatto il ricco programma domenicale della dodicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Prosegue il lungo digiuno di vittorie dei padroni di casa, che dopo essere passati sul campo dell'Akragas lo scorso 17 dicembre, nei successivi tre mesi non hanno raccolto neanche un successo. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Anche l'ultima trasferta di Catanzaro, particolarmente delicata in chiave salvezza, si è risolta in un pareggio, un rigore per parte con i Gabbiani capaci di pareggiare dal dischetto con Nadarevic l'iniziale penalty del vantaggio per i calabresi, trasformato da Giuseppe Giovinco. Sulla carta l'impegno per un Monopoli che mantiene ormai solamente due punti di vantaggio sulla zona play out sarebbe particolarmente insidioso, ma dopo un campionato che si rivelerà comunque il migliore della sua storia, la Virtus Francavilla ha fatto registrare una pesante flessione nelle ultime due settimane. Soprattutto, ha colpito come la matricola terribile pugliese, al momento di sferrare l'assalto al terzo posto in classifica (ora lontano quattro lunghezze), abbia ceduto contro le ultime due della classe, perdendo contro la Vibonese in trasferta e contro il Melfi in casa. La partecipazione ai play off non sembra in bilico, ma certo l'appagamento potrebbe giocare un brutto scherzo al Francavilla in questo finale di campionato.

Allo stadio Veneziani di Monopoli si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Furlan tra i pali e una linea difensiva a tre composta da Ferrara, Esposito e Mercadante. Sull'out di destra mancherà Ricucci, con Mavretic che giocherà come laterale destro e Pinto che sarà impiegato come esterno mancino, mentre il greco Sounas e l'uruguaiano Nicolini saranno impiegati al centro della mediana al fianco di Balestrero. Il bosniaco Nadarevic giocherà invece assieme a Montini sul fronte d'attacco. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi estremo difensore alle spalle di una difesa a tre con Idda, De Toma e Abruzzese schierati come titolari. A centrocampo il romeno Galdean, Alessandro e Prezioso copriranno la zona centrale, mentre Pastore sarà il laterale mancino e Triarico sarà impiegato sulla fascia opposta. In attacco, al fianco di Abate sarà schierato il francese John-Christophe Ayina, vista l'assenza del suo connazionale Nzola espulso per doppia ammonizione nel match contro il Melfi.

Confronto tattico che si prospetta equilibrato con modulo 3-5-2 scelto sia dall'allenatore del Monopoli, Bucaro, sia da Calabro, mister della Virtus Francavilla. E' chiaro che il peso del risultato sarà tutto sulla schiena dei padroni di casa: una terza sconfitta consecutiva sarebbe deludente per gli ospiti, ma il Monopoli rischia grosso con una caduta libera che dura ormai da oltre tre mesi.

Quote equilibratissime vista la situazione messa in mostra dalle due squadre nelle ultime settimane. Per Sisal Matchpoint la vittoria interna paga 2.75, appena meno di quella esterna la cui quota viene fissata da William Hill a 2.70. Snai quota invece 3.05 l'eventualità del pareggio. Niente diretta tv ma solo diretta streaming video per Monopoli-Virtus Francavilla, domenica 26 marzo 2017 alle ore 18.30, esclusiva per tutti gli abbonati al sito sportube.tv. (Stefano Belli) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

