Padova Bassano/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PADOVA BASSANO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Padova Bassano sarà diretta dall’arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo, assistito dai guardalinee Filippo Bercigli di Valdarno e Lorenzo Meozzi di Empoli. Si gioca allo stadio Euganeo di Padova nella serata di domenica 26 marzo 2017, per la giornata numero 31 del girone B di Lega Pro: calcio d’inizio alle ore 20:30.

Derby veneto di grande interesse soprattutto per i padroni di casa, visto il sorpasso piazzato al secondo posto sul Parma, la scorsa settimana sconfitto in casa dal Fano, mentre i biancoscudati hanno avuto invece la meglio in trasferta sul Modena. Il Venezia capolista è ancora lontano otto punti per il Padova e a otto giornate dalla fine del campionato la promozione diretta appare solamente come un miraggio. Tuttavia il momento di forma per i ragazzi di Oscar Brevi è eccellente, col Padova che non perde in campionato da due mesi, ovvero dalla trasferta di Forlì del 22 gennaio scorso. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Per proseguire nella serie positiva bisognerà far bene allo stadio Euganeo contro un Bassano Virtus beffato nell'ultimo posticipo dalla capolista Venezia. I vicentini sembravano essere riusciti a strappare almeno un punto alla capolista, ma la rete del ko subita al novantaquattresimo minuto ha lasciato il Bassano a secco di punti in classifica per la sesta partita consecutiva, con i giallorossi che mantengono un solo punto di vantaggio sul Santarcangelo undicesimo e che vedono dunque ormai a grande rischio la partecipazione ai play off.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Padova dovrebbe giocare con Bindi a difesa della porta, mentre la difesa a tre sarà composta dal brasiliano Emerson, Sbraga e Cappelletti. A centrocampo previsti Mandorlini, Dettori e De Risio, mentre sulla fascia destra si muoverà Madonna e sull'out di sinistra toccherà a Favalli. In attacco l'altro brasiliano Neto Pereira farà coppia con Altinier. Il Bassano Virtus dovrebbe rispondere con Bastianoni tra i pali, Pasini e Bizzotto difensori centrali, Formiconi terzino a destra e Stevanin sulla corsia mancina. A centrocampo spazio per Gerli e per il ventiquattrenne sloveno Zibert, mentre Laurenti a destra e Candido a sinistra agiranno da esterni alti. In avanti confermato il tandem Maistrello-Minesso.

3-5-2 confermato per il Padova di Oscar Brevi, che sin dai primi passi della stagione ha sempre messo in mostra un'identità tattica ben definita, che ha saputo dare stabilità alla squadra. Grande qualità che potrebbe rendere la formazione biancoscudata uno dei team da battere nella corsa alla Serie B che vedrà quest'anno ben ventotto formazioni darsi battaglia nei playoff. 4-4-2 per il Bassano Virtus allenato da Valerio Bertotto, che qualche settimana fa ha sostituito D'Angelo sulla panchina dei vicentini senza apportare però benefici tangibili, visto che la serie di sconfitte del club non si è arrestata nemmeno dopo il cambio di guida tecnica.

I pronostici pendono nettamente dalla parte del Padova: snai.it abbassa a 1,65 la quota per il segno 1, mentre il segno 2 per il successo esterno del Padova moltiplica per 6 la posta in gioco. A quota 3,70 invece il segno X per l’eventuale pareggio finale. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Padova Bassano sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

