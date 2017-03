Pronostici Qualificazioni Mondiali / Le scommesse sulle partite di oggi: Germania e Inghilterra in campo

Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018, LaPresse

PRONOSTICI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE (5^ GIORNATA, OGGI DOMENICA 26 MARZO 2017) – Si completa oggi, domenica 26 marzo 2017, la quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018: i campionati per club riposano per dare spazio alle Nazionali che si giocano punti pesanti per qualificarsi al torneo iridato, anche se ricordiamo che siamo solamente a metà del cammino. Sono nove i match in programma per questa sera, dove scenderanno in campo le formazioni dei gironi C, E e F: la posta in palio è alta anche perché dobbiamo ricordare che solo la prima classificata di ogni gruppo si qualifica direttamente ai Mondiali, quindi si prevede quasi ovunque grande battaglia. Ecco allora i nostri pronostici per le partite in programma oggi, provando a valutare il possibile esito delle sfide.

PRONOSTICO AZERBAIGIAN GERMANIA (GIRONE C, ORE 18.00) - Partita il cui pronostico sulla carta è a senso unico. L’Azerbaigian non è da sottovalutare, come dimostrano i 7 punti in classifica, ma è evidente come la Germania sia superiore in tutto. Campioni del Mondo in carica, reduci dalla prestigiosa vittoria nell’amichevole di mercoledì contro l’Inghilterra, a punteggio pieno nel girone, con un’esperienza internazionale enormemente superiore. Vedere un risultato diverso dalla vittoria tedesca sarebbe una sorpresa, anche se come detto l’Azerbaigian si sta rendendo protagonista di un girone al di sopra delle aspettative. Pronostico: 2.

PRONOSTICO SAN MARINO REPUBBLICA CECA (GIRONE C, ORE 18.00) - Anche in questo caso il pronostico appare scritto. Al di là dei meriti della Repubblica Ceca, che di certo non sta vivendo gli anni migliori della sua storia calcistica spesso gloriosa, è la debolezza di San Marino che fa pendere nettamente la bilancia dalla parte degli ospiti cechi. Basterebbe dire che nelle precedenti quattro partite di questo girone la formazione del Titano ha raccolto altrettante sconfitte, con un solo gol segnato e ben 17 subiti. Ecco dunque che pure una Repubblica Ceca opaca (cinque punti in classifica) appare in proporzione come una invincibile corazzata. Pronostico: 2.

PRONOSTICO IRLANDA DEL NORD NORVEGIA (GIRONE C, ORE 20.45) - La partita senza dubbio più equilibrata del girone vede comunque favorita l’Irlanda del Nord padrona di casa. Un ottimo cammino a Euro 2016, dove la Norvegia nemmeno c’era; il fattore campo; i 7 punti già raccolti in classifica dai nord-irlandesi contro i soli 3 della Norvegia, che peraltro a lungo ha sofferto anche in casa contro San Marino mentre l’Irlanda del nord in casa finora vanta due vittorie per 4-0, contro lo stesso San Marino ma anche contro il più quotato Azerbaigian. Partita dunque non del tutto scontata, ma con una logica favorita. Pronostico: 1.

PRONOSTICO ARMENIA KAZAKISTAN (GIRONE E, ORE 18.00) - Sfida fra la penultima e l’ultima in classifica di questo girone, due squadre che sanno di non avere speranze di qualificazione e puntano soprattutto ad evitare l’ultimo posto. Per l’Armenia tre punti grazie alla vittoria contro il Montenegro, il Kazakistan è a quota 2 perché in casa ha saputo imporre il pareggio sia alla Polonia sia alla Romania. Squadre dunque di livello comunque dignitoso, a differenza dei “materassi” di altri gironi: a fare la differenza potrebbe essere il fattore campo, che ci fa propendere per l’Armenia. Pronostico: 1.

PRONOSTICO MONTENEGRO POLONIA (GIRONE E, ORE 20.45) - La seconda ospita la prima, sfida dunque decisamente importante perché la Polonia ha già 3 punti di vantaggio e in caso di colpaccio esterno scaverebbe il vuoto e di fatto avrebbe già un piede ai Mondiali. Dopo il difficile debutto con pareggio in Kazakistan, i polacchi hanno ingranato la marcia: tre vittorie consecutive con la perla del travolgente 0-3 inflitto alla Romania in casa sua, dunque dal punto di vista strettamente tecnico saranno favoriti anche questa sera, anche se in casa del Montenegro non è facile per nessuno giocare, soprattutto se la posta in palio è così importante. Per i padroni di casa infatti sarà un’occasione che potrebbe dare una storica svolta verso il sogno del primo Mondiale. Pronostico: X2.

PRONOSTICO ROMANIA DANIMARCA (GIRONE E, ORE 20.45) - La quarta ospita la terza, due Nazionali di grande tradizione che però non se la passano molto bene e sembrano incapaci di reggere il passo della Polonia, che le ha già battute entrambe. L’obiettivo più realistico potrebbero essere i playoff, per i quali servirà il secondo posto: la partita di oggi sarà già molto importante in tal senso, perché chi dovesse perdere vedrebbe allontanarsi di molto la piazza d’onore. Potrebbe incidere il fattore campo, ma è pure vero che la Romania nell’ultima uscita in casa ha perso 0-3 contro la Polonia. Pronostico: 1X.

PRONOSTICO INGHILTERRA LITUANIA (GIRONE F, ORE 18.00) - La Lituania è formazione da non disprezzare, come dimostrano i cinque punti raccolti nelle prime quattro giornate di questo girone. Tuttavia, in casa dell’Inghilterra per la Nazionale baltica il destino appare segnato: il fattore campo sarà la ciliegina sulla torta che l’Inghilterra ha confezionato con tre vittorie e un pareggio finora, sei gol segnati (neanche tanti) ma soprattutto nessuno subito, una solidità difensiva che per la Lituania sarà molto difficile intaccare oggi pomeriggio. Un risultato diverso dalla vittoria dell’Inghilterra sarebbe una sorpresa enorme. Pronostico: 2.

PRONOSTICO MALTA SLOVACCHIA (GIRONE F, ORE 20.45) - Malta non ha ancora raccolto un punto in questo girone e difficilmente lo raccoglierà, ha incassato ben 10 gol nelle quattro sconfitte che ha subito fino a questo momento e deve affrontare una Slovacchia che nelle ultime due uscite ha travolto avversarie sulla carta superiori, cioè Scozia (3-0) e Lituania (4-0). Una serie molto positiva, che di certo Marek Hamsik e compagni non hanno alcuna intenzione di interrompere contro l’avversaria sulla carta più debole del girone, che non dovrebbe costituire un problema. Pronostico: 2.

PRONOSTICO SCOZIA SLOVENIA (GIRONE F, ORE 20.45) - Sulla carta la sfida più incerta del girone. La classifica sorride alla Slovenia, che per ora sta facendo molto bene ed è seconda con 8 punti, alle spalle solamente dell’Inghilterra. La Scozia in casa propria è però avversaria ostica per chiunque, soprattutto perché avendo raccolto fino a questo momento solamente 4 punti i britannici sono già all’ultima spiaggia e sanno che sono già costretti a vincere per rimanere in corsa almeno per il secondo posto e dunque per i playoff, considerato evidentemente irraggiungibile il primato. Partita dunque da tripla: la Slovenia potrebbe anche vincere se saprà sfruttare al meglio le ripartenze che la foga scozzese inevitabilmente concederà, ma di contro non sarà facile reggere l’urto. Pronostico: 1X2.

