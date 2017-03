Pronostici Serie B / Le scommesse sulle partite di oggi: come finisce Verona Pisa?

Pronostici Serie B, LaPresse

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 32^ GIORNATA (OGGI DOMENICA 26 MARZO 2017) - Nella trentaduesima giornata della Serie B 2016-2017 saranno presenti incontri interessanti ed equilibrati, dunque i pronostici si annunciano molto combattuti, perché in diverse occasioni si affronteranno squadre ancora motivate da obiettivi importanti, per la promozione, in zona playoff oppure nella lotta per non retrocedere. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per le ben nove partite in programma oggi, domenica 26 marzo, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Verona-Pisa (ore 12.30) - Dopo la prova negativa, specialmente dal punto di vista del gioco, contro la Pro Vercelli, il Verona di Pecchia ha l’occasione buona in casa contro un Pisa che oltre ai problemi di classifica è alle prese anche con quelli societari che hanno causato una nuova penalizzazione che mette in serie difficoltà la squadra di Gattuso. Pecchia sta pensando ad uno schieramento diverso da quelli precedenti con un trequartista ed una punta da affiancare al bomber Pazzini, con il passaggio al 4-3-1-2 che sembra in effetti adatto per una formazione con molto talento offensivo. Pronostico: vittoria della formazione di casa.

Pronostico Carpi-Perugia - Bel match tra Carpi e Perugia, con la formazione di Castori che ha lavorato duramente in settimana per dimenticare lo smacco casalingo contro la Spal. Quella con gli umbri è una sfida diretta per le posizioni playoff e Castori che deve rinunciare a Struna e Belec, convocati con la Slovenia, deve cercare la formazione migliore per affrontare il Perugia, che dal canto suo non avrà a disposizione lo squalificato Belmonte. Pronostico: pareggio.

Pronostico Latina-Pro Vercelli - In casa Latina si pensa sia all’incontro con la Pro Vercelli che alla situazione amministrativa, con probabilità di punti di penalizzazione, come è accaduto al Pisa. Per la formazione di Vivarini che detiene il record dei pareggi in campionato, servirebbe una vittoria per risalire la classifica, ma l’impressione è che la salvezza del Latina si giochi su altri tavoli, anche se la gli allenamenti settimanali sono stati svolti ad un buon ritmo. Per quanto riguarda la formazione ospite, dopo il pareggio con Il Verona il morale è alto, e per questa gara il pronostico è il pareggio.

Pronostico Salernitana-Ascoli - Dopo il blitz di Chiavari la formazione campana cerca i tre punti in casa contro l’Ascoli. All’Arechi nelle file dei padroni di casa sarà assente Zito dopo l’espulsione rimediata, per due cartellini gialli, nella gara contro l’Entella. L’Ascoli, che ha un punto in meno in classifica della formazione campana, potrebbe anche accontentarsi della divisione della posta, che è il risultato più probabile, anche alla luce dell’alto numero di pareggi ottenuto dalle due formazioni in campionato.

Pronostico Spal-Frosinone - La partita con maggiore "pathos" è sicuramente quella di Ferrara, dove la Spal affronta il Frosinone partendo dalla posizione di capoclassifica. Per la squadra di Semplici, un successo in questo match consentirebbe di allungare il distacco nei confronti di quella di Marino, attualmente seconda. Nella formazione di casa è in grande forma il bomber Floccari, che ha segnato una doppietta domenica scorsa nella vittoria sul campo del Carpi, mentre Marino ha perso Krajnc, che dopo l’ammonizione dello scorso turno nella gara contro il Vicenza, ha avuto una giornata di squalifica. Tra due squadre con ottime qualità e guida tecnica, il risultato più probabile è il pareggio.

Pronostico Ternana-Avellino - Partita difficile per la Ternana al Liberati contro un Avellino alla ricerca di punti come gli umbri. La formazione di casa che non brilla né in difesa, penultima, né in attacco, ultima della serie cadetta, dovrà giocare questa gara senza Germoni, squalificato. Novellino dal canto suo ha problemi per comporre la linea di centrocampo dell’Avellino per l’assenza per infortunio di Paghera e Moretti e sta valutando le condizioni fisiche di altri giocatori prima della scelta definitiva, con la possibilità anche di variare il modulo tattico. Pronostico: pareggio.

Pronostico Vicenza-Brescia - Prima gara esterna di Cagni alla guida del Brescia, che ha esordito con un pareggio in casa contro La Spezia. L’impegno del Menti con il Vicenza non è senz’altro facile, ma l’esperto tecnico punta sulla voglia di riscatto dei suoi uomini, per invertire un ruolino di marcia che parla di 11 sconfitte nelle precedenti 16 gare giocate in trasferta. L’occasione potrebbe essere propizia dato che i veneti in casa hanno pareggiato ben 8 volte, imponendosi solo in tre casi, per cui il pronostico più probabile è il pareggio.

Pronostico Virtus Entella-Cesena - In casa Entella si cerca si voltare subito pagina dopo la sconfitta casalinga contro la Salernitana, approfittando di un’altra gara in casa contro il Cesena. Le due formazioni saranno entrambe prive di uomini per squalifica, Sini per i liguri e Laribi e Balzano per i romagnoli. Il Cesena è tornato a vincere nell’ultimo turno dopo 6 partite senza successi, ma in trasferta ha una sola vittoria mentre prima della sconfitta con la Salernitana l’Entella aveva capitolato solo una volta di fronte al proprio pubblico, per cui il pronostico è per un successo della formazione ligure.

Pronostico Bari-Novara (ore 20.30) - Bari e Novara chiudono al San Nicola la 32esima giornata con un match nel quale la formazione pugliese potrebbe recuperare Maniero dopo l’infortunio, ma si trova priva di quattro giocatori che sono stati chiamati dalle rispettive nazionali per le partite di qualificazione ai mondiali. Si tratta di Basha, Raicevic, Ivan e Macek. Il Novara da parte sua ha Calderoni squalificato. 10 i successi interni del Bari in campionato, a fronte dei soli 3 in trasferta per il Novara il cui rendimento esterno è ridotto rispetto a quello casalingo. Pronostico: successo della formazione pugliese.

© Riproduzione Riservata.