Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B, C (oggi 26 marzo 2017)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE GIRONI A, B, C (31^ GIORNATA, OGGI 25 MARZO 2017) – Prosegue il programma nel campionato di Lega Pro 2016-2017: la trentunesima giornata si è aperta ieri e oggi vedrà in scena altre 20 partite, con la conclusione del girone B, l’intero quadro del girone C e una partita del girone A, che terminerà soltanto domani con il posticipo Arezzo-Pistoiese. Domenica 26 marzo dunque il girone A prevede alle ore 18:30 Como-Piacenza: una partita tra due squadre “nobili”, fino a poco tempo fa in Serie B e anche protagoniste del massimo campionato. Oggi la gara del Sinigaglia vale un posto al sole nella griglia dei playoff: entrambe sarebbero al momento qualificate, chi rischia di più è senza ombra di dubbio il Como che, staccato di quattro punti dagli emiliani che arrivano da sei vittorie consecutive, hanno vinto solo una delle ultime cinque partite e devono iniziare a guardarsi alle spalle.

Risultati girone B: si parte alle ore 14:30 con Sambenedettese-Reggiana; alle ore 16:30 avremo AlbinoLeffe-Modena, Ancona-Sudtirol, Gubbio-Parma, Maceratese-Feralpisalò, Mantova-Teramo e Venezia-Santarcangelo. Si prosegue poi alle ore 20:30 con Forlì-Fano e Padova-Bassano; vola il Venezia, che ha vinto le ultime sette partite e non perde da dicembre. Gli 8 punti di vantaggio sul Padova sono un biglietto da visita forse decisivo per la promozione diretta, anche se i biancoscudati sono in un grande momento e, dopo aver sorpassato il Parma, puntano ad altri tre punti contro un Bassano in crisi nera e che rischia di non arrivare ai playoff. A proposito del Parma: i ducali non vincono da tre partite e sembrano ormai fuori dalla corsa al primo posto. Oggi occasione di riscatto al Tardini, contro un Gubbio che vuole confermare il suo posto nelle prime dieci ma deve riscattare il clamoroso 0-6 subito a Teramo. Gli abruzzesi sono sempre penultimi ma guardano con fiducia ai prossimi impegni; il Modena rischia sul campo dell’AlbinoLeffe, a Forlì si gioca una sfida diretta caldissima e fondamentale, l’Ancona non può sbagliare al Del Conero perché ormai il tempo inizia a scarseggiare.

Risultati girone C si comincia alle ore 14:30 con Casertana-Cosenza, Catania-Foggia, Lecce-Fondi, Melfi-Akragas, Siracusa-Reggina e Vibonese-Fidelis Andria; alle ore 18:30 sono previste Juve Stabia-Catanzaro, Matera-Messina e Monopoli-Virtus Francavilla, mentre va ricordato che Taranto-Paganese è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Altra prova di maturità per il Foggia, che dopo il 3-0 al Lecce e l’allungo in classifica vede concretamente la promozione diretta; non sarà facile a Catania, anche se gli etnei stanno ripetendo il campionato scorso, ovvero una grande rimonta che si ferma sul più bello. Il Lecce può subito rifarsi ospitando il Fondi; per i salentini il rischio è quello di un altro fallimento come già nelle ultime stagioni, dopo lo 0-3 dello Zaccheria si è anche parlato di possibile esonero per Pasquale Padalino che al momento resta al suo posto difeso dalla società. In chiave playoff è fondamentale la partita tra Casertana e Cosenza, due big che hanno perso terreno; il Siracusa cerca un altro tassello al suo splendido campionato contro una Reggina impegnata nella corsa alla salvezza, periodo di flessione per la Virtus Francavilla che rischia di compromettere quanto di buono fatto finora.

GIRONE A

Ore 18:30 Como-Piacenza

Lunedì 27 marzo

Ore 20:45 Arezzo-Pistoiese

CLASSIFICA GIRONE A

Alessandria 63

Cremonese 59

Arezzo, Livorno 53

Giana Erminio 50

Piacenza 49

Renate, Como 45

Pro Piacenza, Viterbese 41

Lucchese (-2) 40

Siena 38

Pistoiese 36

Pontedera 33

Olbia 32

Tuttocuoio, Carrarese, Prato 29

Lupa Roma 28

Prato 25

GIRONE B

Ore 14:30 Sambenedettese-Reggiana

Ore 16:30 AlbinoLeffe-Modena

Ore 16:30 Ancona-Sudtirol

Ore 16:30 Gubbio-Parma

Ore 16:30 Maceratese-Feralpisalò

Ore 16:30 Mantova-Teramo

Ore 16:30 Venezia-Santarcangelo

Ore 20:30 Forlì-Fano

Ore 20:30 Padova-Bassano

CLASSIFICA GIRONE B

Venezia 67

Padova 59

Parma 57

Pordenone 54

Reggiana 52

Gubbio 47

Sambenedettese 45

AlbinoLeffe 43

Feralpisalò 42

Bassano 40

Santarcangelo 39

Maceratese (-2) 37

Sudtirol 32

Mantova 31

Forlì 30

Modena, Fano 29

Lumezzane 28

Teramo 27

Ancona 24

GIRONE C

Ore 14:30 Casertana-Cosenza

Ore 14:30 Catania-Foggia

Ore 14:30 Lecce-Fondi

Ore 14:30 Melfi-Akragas

Ore 14:30 Siracusa-Reggina

Ore 14:30 Vibonese-Fidelis Andria

Ore 18:30 Juve Stabia-Catanzaro

Ore 18:30 Matera-Messina

Ore 18:30 Monopoli-Virtus Francavilla

* Taranto-Paganese rinviata

CLASSIFICA GIRONE C

Foggia 65

Lecce 61

Matera, Juve Stabia 52

Virtus Francavilla 48

Siracusa 47

Casertana (-2), Cosenza 43

Fidelis Andria 41

Fondi (-1), Paganese 40

Catania (-7) 39

Messina 34

Monopoli 31

Akragas 30

Taranto 29

Catanzaro, Reggina 28

Melfi (-1) 26

Vibonese 23

