Risultati Qualificazioni Mondiali 2018/ Classifica aggiornata e diretta gol live score: Germania e Inghilterra

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018: CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 26 MARZO) – Con le partite di domenica 26 marzo si conclude la quinta giornata nelle qualificazioni Mondiali 2018, e avremo perciò il quadro completo dei nove gironi al termine delle partite di andata. Ricordiamo che la qualificazione diretta alla fase finale riguarda esclusivamente le prime classificate, dunque ci sono immediatamente nove posti; gli altri quattro usciranno dai playoff che saranno giocati tra le otto miglior seconde in sfide di andata e ritorno.

Ad ogni modo ecco le partite del giorno: si comincia alle ore 18 con Azerbaijan-Germania e San Marino-Repubblica Ceca (gruppo C), Armenia-Kazakhstan (gruppo E) e Inghilterra-Lituania (gruppo F). Si chiude alle ore 20:45 con Irlanda del Nord-Norvegia (gruppo C), Montenegro-Polonia e Romania-Danimarca (gruppo E), Malta-Slovacchia e Scozia-Slovenia (gruppo F).

Il girone C è un dominio della Germania, che ha vinto tutte le sue partite con 16 gol segnati e nessuno subito. A contendersi il secondo posto sono verosimilmente due nazionali: Irlanda del Nord e Repubblica Ceca, ma quest’ultima deve recuperare terreno e al momento si trova alle spalle del sorprendente Azerbaijan, secondo ma ancora senza aver sfidato i tedeschi. Sarà dunque una bella prova del nove per gli azeri; dovessero fare risultato, si candiderebbero immediatamente a un posto almeno per i playoff.

Nel girone E la Polonia si è presa tre punti di vantaggio sul Montenegro, che dopo aver impressionato nelle qualificazioni agli Europei ci riprova, sapendo di poter terminare davanti a Danimarca e Romania e potendo eventualmente sfruttare la sfida diretta di stasera. Chiaramente però i balcanici dovranno almeno pareggiare a Podgorica nel big match; una vittoria porterebbe il Montenegro addirittura al primo posto, con vantaggio nel confronto diretto in attesa che si giochi in Polonia. Tagliate fuori le altre, e non potrebbe essere altrimenti: tra Armenia e Kazakhstan si gioca per fare più punti possibile e provare a evitare l’ultimo posto nel raggruppamento.

Il girone F è comandato dall’Inghilterra, che tra tanti problemi non dovrebbe comunque mancare la vittoria contro una Lituania che al momento sarebbe anche in corsa per la seconda posizione; qui c’è la Slovenia, che dopo aver fermato la capolista sa di dover fare risultato in Scozia per staccarsi dal gruppo, soprattutto perché la Slovacchia, che al momento ha due punti di svantaggio, affronta Malta per tre punti agevoli a meno di clamorose sorprese (la piccola nazionale fino a qui ha sempre perso e segnato un solo gol).

GIRONE C

Ore 18:00 Azerbaijan-Germania

Ore 18:00 San Marino-Repubblica Ceca

Ore 20:45 Irlanda del Nord-Norvegia

CLASSIFICA: Germania 12, Irlanda del Nord 7, Azerbaijan 7, Repubblica Ceca 5, Norvegia 3, San Marino 0

GIRONE E

Ore 18:00 Armenia-Azerbaijan

Ore 20:45 Montenegro-Polonia

Ore 20:45 Romania-Danimarca

CLASSIFICA: Polonia 10, Montenegro 7, Danimarca 6, Romania 5, Armenia 3, Kazakhstan 2

GIRONE F

Ore 18:00 Inghilterra-Lituania

Ore 20:45 Malta-Slovacchia

Ore 20:45 Scozia-Slovenia

CLASSIFICA: Inghilterra 10, Slovenia 8, Slovacchia 6, Lituania 5, Scozia 4, Malta 0

