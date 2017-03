Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score e prossimo turno: subito Verona Pisa!

Risultati serie B, Foto LaPresse

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (32^ GIORNATA, 26 MARZO 2017) - La sosta per le nazionali fa slittare il campionato di Serie B 2016-2017 alla domenica: archiviati quindi i due anticipi Cittadella-Spezia e Benevento-Trapani, la trentaduesima giornata del campionato cadetto sarà disputata e completata il 26 marzo, con il calendario che di fatto assume il contorno di quello del massimo campionato.

Vivremo infatti il lunch match (ore 12:30) che sarà Verona-Pisa, poi le partite al consueto orario delle 15 che saranno Carpi-Perugia, Latina-Pro Vercelli, Salernitana-Ascoli, Spal-Frosinone, Ternana-Avellino, Vicenza-Brescia e Virtus Entella-Cesena. Alle ore 20:30 chiuderemo con il posticipo del San Nicola, Bari-Novara.

Inevitabilmente il big match è quello del Mazza: la capolista Spal ha la grande possibilità di mettere 5 punti di vantaggio tra sè e il Frosinone. Quasi una tesi di laurea per gli estensi: nessuno si aspettava potessero prendersi il primo posto in classifica e, adesso che ci avviciniamo sempre più alla conclusione della stagione regolare, la promozione diretta diventa un traguardo da guardare in maniera concreta e non più un sogno irraggiungibile da tenere del cassetto per sbirciarlo di tanto in tanto.

Il Frosinone punta invece un nuovo sorpasso; questa sfida diretta potrebbe fare le fortune anche del Verona che, chiamato a riscattarsi contro un Pisa ancora penalizzato e scivolato in terzultima posizione, potrebbe ritrovarsi secondo e dunque in zona promozione diretta. Le prime tre della classe al momento giocano un campionato a parte: il primo obiettivo delle inseguitrici è quindi quello di mantenere la distanza utile a disputare i playoff.

Le prime a doverci provare sono Benevento e Perugia; gli umbri oggi pomeriggio vanno a Carpi, sul campo di una squadra che deve recuperare terreno per tornare nelle prime otto e contro la quale, specialmente, in trasferta, è sempre difficile giocare. Per il quinto posto del Grifone in ogni caso è lotta serrata: tra Bari e Novara c’è un’interessante partita diretta tra due squadre separate da un solo punto, la vittoria per i Galletti significherebbe staccare ancor più la rivale piemontese.

Ci crede anche la Virtus Entella, che ha perso un po’ di smalto ma contro il Cesena, che deve ancora lottare per mettersi al sicuro, ha una bella opportunità di risalire la corrente. Attenzione anche alla Salernitana: reduce proprio dalla vittoria di Chiavari, la formazione campana non è poi lontanissima dai playoff e gioca oggi contro un Ascoli che, sotto di un solo punto, può ancora credere nella post season ma, come le altre, deve necessariamente guardare dietro di sè perchè anche la corsa per la salvezza non è certo chiusa.

SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA

ore 12:30 Verona-Pisa

ore 15:00 Carpi-Perugia

ore 15:30 Latina-Pro Vercelli

ore 15:30 Salernitana-Ascoli

ore 15:30 Spal-Frosinone

ore 15:30 Ternana-Avellino

ore 15:30 Vicenza-Brescia

ore 15:30 Virtus Entella-Cesena

ore 20:30 Bari-Novara

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Spal 58

Frosinone 56

Verona 54

Benevento* (-1) 48

Cittadella*, Perugia 47

Bari 46

Spezia*, Novara 45

Virtus Entella, Carpi 43

Salernitana 39

Ascoli 38

Avellino 37

Pro Vercelli, Cesena 34

Vicenza 33

Trapani*, Latina, Brescia 32

Pisa (-4) 30

Ternana 26

SERIE B 2016-2017, 33^ GIORNATA

Venerdì 31 marzo

ore 19:00 Avellino-Spal

ore 21:00 Cesena-Frosinone

Sabato 1 aprile

ore 15:00 Ascoli-Carpi

ore 15:00 Brescia-Virtus Entella

ore 15:00 Latina-Cittadella

ore 15:00 Novara-Ternana

ore 15:00 Perugia-Vicenza

ore 15:00 Pisa-Salernitana

ore 15:00 Pro Vercelli-Bari

ore 15:00 Spezia-Benevento

ore 15:00 Trapani-Verona

© Riproduzione Riservata.