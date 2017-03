Risultati Serie D/ Partite e classifica aggiornata. Gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I (28^ giornata, oggi)

Risultati Serie D, LaPresse

RISULTATI SERIE D: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA GIRONI A, B, C, D, E, F, G, H, I (28^ GIORNATA, OGGI 26 MARZO 2017) - La Serie D 2016-2017 torna in campo per la ventottesima giornata dei nove gironi, l'undicesimo turno sia dell'anno solare 2017 sia del girone di ritorno, che ha preso il via dopo la pausa per le festività natalizie. Altra pausa è stata quella di due settimane fa, per dare spazio alla Rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio: esperienza ormai conclusa, tanto che da oggi il campionato riprende il suo cammino cregolare, con recuperi in vista per le squadre che domenica scorsa hanno rinviato i loro impegni appunto perché .

Sappiamo che in palio ci sono nove posti per la promozione in Lega Pro; i gironi sono altrettanti, dunque soltanto le vincitrici dei gruppi saliranno di categoria, mentre i playoff servono soltanto a stabilire le graduatorie per eventuali ripescaggi e riammissioni per completare l’organico del campionato superiore, come d’altronde purtroppo quasi sempre succede nelle turbolenti estati del calcio italiano. Resta però il fatto che per essere certi di essere promossi bisogna solamente vincere il girone, dunque la lotta ai vertici della classifica di ogni girone è fondamentale. Andiamo allora subito a vedere quale sia la situazione nei vari gruppi, fermo restando che non sempre è possibile avere un quadro del tutto omogeneo.

Il Cuneo guida il girone A, dove però Chieri e Inveruno si sono portate a -3, mentre il Monza ha già lanciato la fuga nel girone B (+13 sulla Pergolettese e sul Ciliverghe) e nel girone C al primo posto troviamo il Mestre, con un margine anche in questo caso piuttosto ampio, sette punti sulla Triestina. Nel girone D invece regna l'equilibrio anche perché domenica scorsa sono state rinviate le partite di Delta Rovigo e Imolese, mentre il Gavorrano ha perso e dunque il vantaggio sulla Massese seconda in classifica nel girone E è sceso a 4 punti.

Ancora: la Fermana ha decisamente allungato nel girone F, undici punti sul Matelica permettono di dire che insieme al Monza è la seconda squadra già quasi promossa in Lega Pro; nel girone G l'Arzachena ha un solo punto di ritardo dal Rieti e più in generale c'è un'ammucchiata in pochissimi punti della quale fanno parte diverse squadre che possono ancora puntare alal promozione; nel girone H comanda il Trastevere che ha + 8 sul Bisceglie e dunque tenta l'allungo decisivo anche se domenica scorsa è saltato lo scontro diretto, infine nel girone I è ancora la Sicula Leonzio a guardare tutti dall’alto in basso, nonostante anch'essa domenica scorsa abbia riposato. L'incertezza dunque è grande in molti gironi, anche oggi di conseguenza le emozioni certamente non mancheranno, pur se spesso fra mille difficoltà...

GIRONE A

Bra-Bustese

Casale-Caronnese

Chieri-Borgosesia

Gozzano-Cuneo

Legnano-OltrepoVoghera

Pro Sesto-Varese

Pro Settimo-Pinerolo

Varesina-Inveruno

Verbania-Folgore Caratese

CLASSIFICA

GIRONE B

Bolzano-Virtus Bergamo

Fanfulla-Levico Terme

Darfo Boario-Ciliverghe

Dro-Pro Patria

Grumellese-Scanzorosciate

Lecco-Ciserano

Monza-Caravaggio

Pergolettese-Seregno

Pontisola-Olginatese

CLASSIFICA

GIRONE C

Altovicentino-Virtus Verona

ArzignanoChiampo-Montebelluna

Calvi Noale-Abano

Este-Campodarsego

Feltre-Cordenons

Legnago-Carenipievigina

Tamai-Mestre

Triestina-Vigasio

Vigontina-Belluno

CLASSIFICA

GIRONE D

Castelfranco-Castelvetro

Correggese-Delta Rovigo

Mezzolara-Ribelle

Pianese-Adriese

Poggibonsi-Imolese

Ravenna-Lentigione

Rignanese-Fiorenzuola

San Donato-Sangiovannese

Scandicci-Colligiana

CLASSIFICA

GIRONE E

Finale-Real Forte Querceta

Gavorrano-Montecatini

Lavagnese-Fezzanese

Massese-Sestri Levante

Montemurlo-Grosseto

Ponsacco-Ligorna

Recco-Argentina

Sanremo-Savona

Viareggio-Ghivizzano

CLASSIFICA

GIRONE F

Agnonese-Castelfidardo

Alfonsine-San Nicolò

Pineto-San Marino

Campobasso-Fermana

Jesina-Vastese

Recanatese-Matelica

Sammaurese-Civitanovese

Vis Pesaro-Monticelli

CLASSIFICA

GIRONE G

Arzachena-Città di Castello

L'Aquila-Albalonga

Lanusei-Vivi Altotevere

Latte Dolce-San Teodoro

Monterosi-Nuorese

Ostia Mare-Flaminia

Rieti-Avezzano

Trestina-Muravera

CLASSIFICA

GIRONE H

Agropoli-Herculaneum

Bisceglie-Francavilla

Ciampino-Anzio

Gelbison-Cynthia

Madrepietra-Potenza

Nardò-Manfredonia

Nocerina-Gravina

Picerno-San Severo

Vultur Rionero-Trastevere

CLASSIFICA

GIRONE I

Castrovillari-Sarnese

Gela-Roccella

Gragnano-Sersale

Frattese-Cavese

Pomigliano-Igea Virtus

Sancataldese-Aversa

Sicula Leonzio-Palmese

Turris-Rende

CLASSIFICA

