Salernitana Ascoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Ascoli, LaPresse

DIRETTA SALERNITANA-ASCOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017) - Salernitana Ascoli, che verrà diretta dall'arbitro Illuzzi, si gioca alle ore 15 di domenica 26 marzo e vale per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. La sfida tra Salernitana ed Ascoli sarà una gara molto interessante visto che si affrontano due squadre in forma e che soprattutto giocano un ottimo calcio. Gli uomini di Bollini hanno vinto su un campo molto complicato come quello di Chiavari mentre l'Ascoli ha ottenuto un successo clamoroso all'ultimo grazie alla zampata di Orsolini contro il Cittadella al Del Duca. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

C'è da attendersi una sfida molto bella e divertente anche perché entrambe hanno voglia di tenersi lontane da pericoli: i play-out non sono lontanissimi ma con una vittoria verrebbero tenuti alla giusta distanza da entrambe le squadre. Ci sarà anche una bella cornice di pubblico all'Arechi di Salerno per sostenere le due squadre. Nessuna delle due vuole concedere spazi ad una diretta concorrente: in caso di vittoria entrambe potrebbero anche ambire ad un posto nei play-off. La Salernitana si sta rialzando dopo una fase molto delicata in cui sembrava indicata per la retrocessione, Ascoli che gioca bene e fa divertire.

Mister Bollini lancerà una Salernitana votata all'attacco in occasione della sfida contro l'Ascoli. Il modulo sarà il 4-3-3 che prevederà poche novità. In porta sempre Gomis con Perico, Tuia, Bernardini e Vitale a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio per Odjer e Minala, oltre a Ronaldo che sarà chiamato a sostituire lo squalificato Zito, espulso con l'Entella. In avanti tridente con Sprocati e Improta esterni mentre Coda sarà l'ariete offensivo in attacco.

La squadra marchigiana invece scenderà in Campania con il consueto 4-4-2 che sta regalando risultati importanti. Il portiere sarà Lanni con Almici, Mengoni, Augustyn e Mignanelli in difesa. A centrocampo Felicioli, Cassata, Bianchi e il redivivo Orsolini, in panchina nell'ultima gara col Cittadella ma decisivo col gol nel secondo tempo. In avanti ci sarà una delle migliori coppie offensive dell'intera serie B, ovvero quella composta da Cacia e dal giovane talento della Juventus, Favilli.

La Salernitana è reduce da due successi di fila che stanno entusiasmando il popolo granata che fino a qualche settimana fa pensava di dover fare i conti con la zona retrocessione. Il centrocampo si sta rivelando fondamentale per gli uomini di Bollini grazie al ritrovato Odjer e soprattutto a Minala che sta dando intensità al reparto. In avanti è sicuramente Coda l'elemento di maggiore pericolosità: l'ex Parma segna e fa segnare e partita dopo partita dimostra di essere un attaccante da serie A.

Invece l'Ascoli col suo gioco veloce fa degli esterni un punto di forza. Gatto, Orsolini, Felicioli sono elementi che stanno facendo benissimo e che con la loro corsa garantiscono quell'imprevedibilità che serve ai ragazzi di mister Aglietti. La squadra bianconera non fa mai a meno di loro, così come dell'esperienza di Cacia. In avanti il bomber ha trovato un compagno perfetto come Favilli che sta dimostrando di valere il posto da titolare. La formazione bianconera vorrà ottenere un bel risultato all'Arechi anche grazie alla propria coppia d'attacco, una delle più prolifiche degli ultimi tempi in B.

Il tecnico della Salernitana, mister Bollini, si è detto entusiasta della vittoria contro l'Entella che potrebbe cambiare la stagione granata. Il tecnico ha ammesso che si aspetta ancora di più dai suoi ragazzi che ora devono dimostrare continuità e soprattutto equilibrio per vincere. Aglietti invece ha spronato il suo Ascoli che ha voglia di vincere contro una diretta concorrente. La gara dell'Arechi, a detta del mister, sarà la giusta occasione per testare anche le reali ambizioni del sodalizio bianconero. L'Ascoli non può commettere errori contro la Salernitana e perciò il tecnico ha chiesto ai suoi di mantenere un livello di concentrazione utile per vincere la difficile partita contro i granata.

Per quel che riguarda le scommesse, la formazione di mister Bollini viene quotata a 1.75 da Bwin. Il celebre bookmaker quota il pareggio a 3.40 mentre il colpo dei marchigiani in terra campana a 4.75. Salernitana-Ascoli sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento sul canale Sky Calcio 3, con la possibilità ovviamente di seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.