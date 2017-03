Sambenedettese Reggiana/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese Reggiana (LAPRESSE)

DIRETTA SAMBENEDETTESE REGGIANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sambenedettese Reggiana sarà diretta dall’arbitro Andrea Giuseppe Zanonato della sezione di Vicenza, assistito dai guardalinee Fabio Tribelli e Nicola Badoer entrambi di Castelfranco Veneto. La partita, in programma domenica 26 marzo 2017 alle ore 14:30, è relativa alla dodicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro, nel girone B.

Un vero e proprio scontro per i play off, considerando che nel raggruppamento i marchigiani occupano il settimo posto in classifica e gli emiliani il quinto. Dopo due vittorie consecutive estremamente importanti, che hanno riportato in quota il club rossoblu, è arrivato la settimana scorsa per la Sambenedettese un importante pareggio sul campo della Feralpisalò. Un punto che ha portato per la Samb a undici i punti di vantaggio sul Santarcangelo undicesimo, risultati molto importanti dopo un periodo di crisi che aveva messo in bilico la partecipazione alla post season. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Di contro la Reggiana ha ottenuto solamente due punti nelle ultime tre partite disputate, con i granata che hanno pareggiato in casa senza reti nell'ultima sfida di campionato disputata contro il Mantova. Nella corsa al quarto posto gli emiliani sono stati ora sopravanzati di due punti dal Pordenone, in una classifica che comunque deve ora sistemare solo le pedine per la partecipazione ai play off, considerando che molto difficilmente la fuga in testa alla classifica del Venezia sarà riassorbita da una delle inseguitrici. Di seguito le probabili formazioni di Sambenedettese-Reggiana.

Padroni di casa in campo con Aridità tra i pali, Mattia e Mori schierati al centro della difesa, Rapisarda in posizione di terzino destro e Pezzotti in posizione di terzino sinistro. Lo sloveno Bacinovic sarà titolare nel terzetto di centrocampo al fianco di Lulli e Damonte, mentre mancherà lo squalificato Sabatino, espulso per doppia ammonizione contro la Feralpisalò. In attacco confermati nel tridente Sorrentino, Mancuso (capocannoniere della Lega Pro con 19 gol) e il nigeriano Agodirin. La Reggiana invece dovrebbe giocare con Narduzzo in porta e una difesa a tre composta da Ghiringhelli, Trevisan e Spanò. Bovo, Panizzi e il francese Genevier occuperanno zona centrale del campo, mentre Rozzio a destra e Calvano a sinistra saranno i due esterni di fascia. In attacco, confermato il tandem Carlini-Cesarini.

Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore strada facendo nel corso di questa stagione. La Sambenedettese è passata sotto la guida di Sanderra, il quale sta schierando la squadra con un 4-3-3 che nelle ultime settimane ha ritrovato brillantezza, rivelandosi efficace soprattutto dal punto di vista offensivo, con la Samb che si trova ormai davvero a pochi passi dalla zona play off. 3-5-2 per la Reggiana di Menichini che dopo un ottimo girone d'andata ha vissuto maggiori difficoltà, anche se il giudizio sulla stagione granata si può ancora considerare positivo considerando che nessuno, in un girone molto competitivo, è riuscito a tenere il passo del Venezia capolista.

Le quote dei principali bookmaker favoriscono i padroni di casa anche se di poco: su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria della Sambenedettese a 2,45, poi il segno X per il pareggio finale a 3,10 e il segno 2 per il colpo esterno della Reggiana a 2,85. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Sambenedettese Reggiana sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

