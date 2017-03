Siracusa Reggina/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa Reggina, Foto LaPresse

DIRETTA SIRACUSA REGGINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Siracusa Reggina, diretta dal signor Detta di Mantova, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida che opporrà i siciliani padroni di casa, al momento con il Foggia formazione più in forma del girone C di Lega Pro, ai calabresi che continuano a dibattersi nei bassifondi della classifica.

Ad Andria i siciliani hanno ottenuto infatti la loro quinta vittoria consecutiva, confermandosi ormai a loro agio anche in trasferta dopo la grande serie positiva fatta registrare in casa. Partita con l'obiettivo fondamentale della salvezza dopo la promozione dalla Serie D ottenuta nella passata stagione, la formazione allenata da Sottil ha saputo reagire e scalare la classifica passo dopo passo, fino a vantare al momento, al sesto posto, un vantaggio di sette punti rispetto alle formazioni fuori dalla zona play off, col quinto posto occupato dalla Virtus Francavilla lontano solo una lunghezze e la terza piazza di Matera e Juve Stabia lontana solo cinque. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Contro la Reggina per il Siracusa ci sarà l'occasione per allungare ancora, anche se gli amaranto vedono la salvezza diretta lontana solo due punti, con il pareggio interno contro la Vibonese nel derby calabrese che ha rappresentato comunque un'occasione perduta per i ragazzi di Karel Zeman, che hanno vinto solamente una delle ultime otto partite disputate in campionato, quella interna contro la Casertana.

Le probabili formazioni dell'incontro. Siracusa a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato con Santurro in porta e il francese Diakité, Pirrello e Turati titolari nella difesa a tre. Brumat a destra e Malerba a sinistra saranno gli esterni di fascia a centrocampo, mentre Palermo e l'argentino Fernando Spinelli presidieranno la zona mediana per vie centrali. In avanti, Valente e De Silvestro saranno schierati come trequartisti a sostegno dell'unica punta Scardina, che dovrebbe essere favorito dal primo minuto rispetto a De Respinis. Risponderà la Reggina con Sala tra i pali dietro i difensori centrali Kosnic e Gianola, mentre Cucinotti sarà l'esterno laterale di destra in difesa e Possenti sarà invece impiegato come esterno mancino. L'elvetico Botta e il congolese Bangu saranno affiancati da De Francesco come centrocampisti, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari Coralli, Leonetti e Porcino.

3-4-2-1 ormai collaudatissimo per il Siracusa di Sottil, una macchina perfetta quella siciliana che ha ottenuto ventitré punti nel girone di ritorno, una media superiore ai due a partita che sembra aver ormai permesso agli isolani di ipotecare la partecipazione ai play off per la Serie B. 4-3-3 confermato per la Reggina di Karel Zeman sempre in bilico tra salvezza diretta e rischio concreto di retrocessione: anche contro la Vibonese domenica la coperta amaranto è apparsa corta, con la squadra che non sa essere efficace in attacco quando riesce a giocare una partita più accorta sul piano difensivo, e viceversa.

I bookmaker non possono certo ignorare un Siracusa che viaggia letteralmente col vento in poppa, con vittoria interna siciliana quotata 1.75 da William Hill, mentre Paddy Power offre a 3.40 la quota per l'eventuale pareggio e moltiplica per 5.00 quanto investito sul successo esterno dei calabresi in Sicilia. Sportube.tv trasmetterà in esclusiva per tutti i suoi abbonati in diretta streaming video Siracusa-Reggina, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, mentre non sarà prevista la diretta tv dell'incontro. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.