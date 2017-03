Spal Frosinone / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spal Frosinone, Foto LaPresse

DIRETTA SPAL FROSINONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 26 MARZO) - Spal Frosinone, diretta dal signor Manganiello di Pinerolo, domenica 26 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà l'attesissimo big match dell'undicesimo turno di ritorno del campionato di Serie B. La capolista, neopromossa nel campionato cadetto ma capace di dettar legge, vanta al momento due punti di vantaggio sui ciociari che occupano la seconda piazza, valida comunque per la promozione diretta in Serie A a fine stagione.

Soprattutto, sono quattro le lunghezze di vantaggio che gli estensi possono contare sull'Hellas Verona terzo. Dopo quasi mezzo secolo il club di Ferrara potrebbe tornare ad assaporare la massima serie, ma molto dipenderà da questo scontro al vertice contro un Frosinone che nell'ultimo periodo è sembrato indecifrabile. Dopo la vittoria allo stadio Matusa nello scontro diretto contro l'Hellas Verona, la squadra allenata da Pasquale Marino ha raccolto solamente due punti nelle successive tre partite, facendosi riassorbire dalle più immediate inseguitrici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Importantissima è stata la vittoria ottenuta in casa contro il Vicenza di sabato scorso, con la strepitosa tripletta messa a segno da Federico Dionisi, un vero sospiro di sollievo anche per un attacco gialloazzurro che nel 2017 finora non aveva messo a segno mai più di un gol in una singola partita. La Spal dalla sua è imbattuta da ben dodici partite, dalla trasferta di Vercelli dello scorso 17 dicembre, ed ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, con le vittorie contro Cesena e Spal che hanno dato via libera alla scalata in testa alla classifica degli estensi.

Allo stadio Mazza di Ferrara scenderanno in campo queste probabili formazioni: la Spal schiererà Gabriele Marchegiani in porta, visto che Alex Meret sarà assente, impegnato con la Nazionale maggiore del CT Ventura. Il giovane portiere è stato il primo giocatore della Spal convocato con l'Italia da ben sessantacinque anni a questa parte. Vicari, Cremonesi e Bonifazi giocheranno titolari nella difesa a tre, mentre a centrocampo Lazzari sarà l'esterno laterale di destra e Del Grosso l'esterno laterale di sinistra. Arini, Castagnetti e Schiavon occuperanno invece la zona centrale della linea mediana, mentre in attacco saranno confermati Antenucci e Floccari, tre gol in due nella trionfale trasferta di Carpi.

Risponderà il Frosinone con Ariaudo, lo sloveno Krajnc e Russo, mentre Bardi giocherà come estremo difensore. Sammarco, Soddimo e Maiello saranno schierati nella zona centrale di centrocampo, mentre Fiamozzi giocherà sulla fascia destra e Mazzotta sarà invece l'esterno mancino. Ci sarà sempre Dionisi, dopo la tripletta rifilata al Vicenza, a far coppia sul fronte offensivo con Daniel Ciofani.

Moduli confermati per i due allenatori che manterranno la difesa a tre che ha fatto le fortune delle ultime settimane per i due club che stanno facendo da battistrada in campionato. 3-5-2 sia per la Spal di Semplici, sia per il Frosinone di Marino, con gli estensi che hanno come detto mantenuto un maggior livello di continuità rispetto agli avversari nel breve periodo. La forza della costanza è stata quella che ha portato in vetta il club di Ferrara, mentre i ciociari hanno vissuto maggiormente di fiammate, riuscendo a inanellare importantissime serie positive che hanno portato il Frosinone ad essere competitivo per il ritorno immediato in Serie A, dopo la retrocessione dello scorso anno.

Per i bookmaker non può essere ignorato il fatto che la Spal capolista abbia in questo campionato finora perso solo una partita, addirittura sei mesi fa contro l'Hellas Verona. Estensi favoriti con Bet365 che quota 2.20 l'affermazione interna, mentre Paddy Power fissa a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bwin a 3.70 la quota per la vittoria esterna dei ciociari. Vedremo chi manterrà o si prenderà la vetta in Spal Frosinone, domenica 26 marzo 2017 alle ore 15.00, trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 251 del bouquet satellitare (Sky Calcio 1 HD) con diretta streaming video via internet garantita sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

