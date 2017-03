Ternana Avellino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ternana Avellino, LaPresse

DIRETTA TERNANA AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017) - Ternana Avellino, che verrà diretta dall'arbitro Di Paolo, si gioca alle ore 15 di domenica 26 marzo e vale per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. La gara dello stadio Libero Liberati sarà una sfida importante per capire se Ternana ed Avellino hanno le carte in regola per la salvezza. La formazione umbra non può sbagliare anche in virtù di un ultimo posto preoccupante che ha gettato nello sconforto l'intero ambiente. Avellino che invece sta giocando bene ma non riesce a trovare continuità ai risultati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Lupi irpini a secco di vittorie da tre gare: Novellino vuole spingere i suoi ragazzi a quella che sarebbe una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione. Scontro salvezza importantissimo per la Ternana e per l'Avellino che non possono sbagliare anche perché sarebbe l'occasione per mettere pressione alle avversarie. Liverani ha mandato i suoi ragazzi in ritiro proprio per trovare quella concentrazione che serve per provare a battere l'Avellino e tornare in corsa per una salvezza che al momento è molto complessa. L'Avellino con una vittoria si allontanerebbe molto dai play-out, in attesa di capire se e quanti saranno i punti di penalizzazione per via dello scandalo scommesse.

La Ternana potrebbe cambiare qualcosa dopo la sconfitta rimediata a Cesena che ha messo in mostra i soliti limiti di una squadra costruita male e che nel mercato di gennaio non ha trovato l'equilibrio sperato. Il modulo di mister Liverani sarà sempre il 4-3-1-2 con Aresti in porta, Zanon, Meccariello, Diakite e Rossi in difesa. A centrocampo invece giocheranno Ledesma, Petriccione e Di Noia con Falletti a fare da trequartista. In avanti invece non mancherà il solito tandem composto da Avenatti e da Monachello, entrambi a caccia di un gol che manca da un po' di tempo.

L'Avellino invece scenderà in campo con il consueto 4-4-2 che Novellino ha portato in Irpinia. In porta esordio per Lezzerini mentre in difesa agiranno l'ex Gonzalez, Djimsiti, Jidayi e Laverone. In mezzo al campo un altro ex, Belloni, con D'Angelo, Paghera e Omeonga. In avanti invece spazio alla coppia d'attacco Verde-Ardemagni. Dalla panchina pronto a subentrare Castaldo che già in passato ha saputo far male alla Ternana.

Per quanto concerne il gioco degli umbri, molto passa dai piedi dell'ex Lazio, Ledesma. Proprio il centrocampista argentino è un elemento fondamentale per la Ternana. La squadra ha in Di Noia un incursore ottimo che ha regalato già diversi punti ai rossoverdi. La squadra di Liverani non può commettere più errori e perciò si affiderà moltissimo anche alla fantasia di uno come Falletti che sa dare quella classe che in serie B è determinante. Anche Avenatti è un elemento importante anche se nelle ultime settimane è sembrato un po' isolato così come Monachello. L'ex Atalanta e Bari non riesce a trovare gol con continuità.

Nell'Avellino è Ardemagni il calciatore sempre pericoloso e che in avanti dà quel peso offensivo che serve per fare bene. L'ex centravanti del Perugia con Novellino sta trovando la continuità che serve. Assieme a lui anche Verde, seppur in fase calante, è determinante per la squadra avellinese. I biancoverdi non possono fare a meno di lui, ottimo anche per quanto riguarda i calci piazzati. In difesa è Djimsiti l'elemento imprescindibile e di cui il tecnico Novellino non vuole fare mai a meno dato che si sta rivelando davvero troppo importante per l'Avellino.

Il tecnico della Ternana, Liverani, non ha fatto drammi dopo il k.o. di Cesena. Sconfitta a detta sua poco meritata e che ha però dato la possibilità di capire che la Ternana può salvarsi. Il ritiro sarà il modo giusto per caricare i ragazzi e vivere la gara con l'Avellino come se fosse l'ultima della stagione. Una sconfitta sancirebbe la condanna alla Lega Pro per la Ternana. Avellino che con mister Novellino ha trovato una buona continuità di risultati. Il tecnico dei lupi non vuole regalare punti ad una diretta concorrente. L'allenatore ha chiesto ai ragazzi di cacciare quella grinta e rabbia che in un incontro del genere potrebbero essere determinanti. Vincere a Terni vorrebbe dire conquistare già una fetta importante di salvezza.

Per quel che riguarda il mondo delle scommesse, la gara tra Ternana e Avellino sarà interessante anche per gli amanti delle scommesse. La vittoria della Ternana viene quotata da Bwin a 2.40. A 3.00 invece il pareggio mentre il 2 dell'Avellino a 3.10. Ternana-Avellino sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento sul canale Sky Calcio 6, con la possibilità ovviamente di seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

