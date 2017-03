Venezia Santarcangelo/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Venezia Santarcangelo (LAPRESSE)

DIRETTA VENEZIA-SANTARCANGELO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Venezia Santarcangelo sarà diretta dall’arbitro Pierantonio Perotti della sezione di Legnano, assistito dai guardalinee Gamal Mokhtar di Lecco e Robert Avalos di Legnano. Si gioca allo stadio Pierluigi Penzo nel pomeriggio di domenica 26 marzo 2017 -calcio d’inizio alle ore 16:30- per la trentunesima giornata del campionato di Lega Pro (girone B).

I lagunari allenati da Pippo Inzaghi sono reduci da una vittoria da batticuore sul campo del Bassano Virtus, un due a uno ottenuto all'ultimo secondo grazie alla rete di Falzerano che potrebbe aver rappresentato un passo decisivo verso il ritorno in Serie B a dodici anni di distanza dall'ultima apparizione del club in cadetteria. I punti di vantaggio per la capolista sul Padova secondo sono rimasti otto, a otto giornate dalla fine del campionato una dote eccellente. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Soprattutto, sono diventati dieci i punti di vantaggio su un Parma che fino a meno di un mese fa contendeva la promozione diretta ai veneziani, e sul quale la squadra di Inzaghi ha incrementato il vantaggio di sette lunghezze solo nelle ultime tre partite. In cui il Venezia ha ottenuto nove punti e il Parma solo due, con la capolista che in campionato, dopo il due a due nello scontro diretto con gli emiliani, ha ottenuto sette vittorie consecutive. L'avversario di turno, il Santarcangelo, è undicesimo a una sola lunghezza dalla zona play off ma nell'ultimo periodo sta facendo bene soprattutto in casa, come avvenuto nell'ultimo match vinto due a zero tra le mura amiche contro il Forlì.

Vediamo le formazioni previste per la sfida del Penzo. Padroni di casa in campo con Facchin in porta, Zampano e Garofalo terzini della retroguardia a quattro, completata dai centrali Cernuto e Modolo. Probabile la conferma del centrocampo a quattro con Bentivoglio e Soligo in mediana, Falzerano sulla fascia destra e Fabiano dalla parte opposta. In attacco, largo alla coppia composta dallo svizzero Geijo e da Moreo. Il Santarcangelo dovrebbe rispondere con Nordi tra i pali e Sirignano, Adorni e Paramatti a completare il pacchetto difensivo. Cerniera di metacampo composta da Posocco sulla fascia destra, Andrea Rossi su quella mancina e da Carlini, Jadid ed Emanuele Gatto per vie centrali. In attacco Difendi e Cori, quest’ultimo a segno assieme a Jadid nell’ultima vittoria interna contro il Forlì.

4-4-2 per il Venezia di Filippo Inzaghi, ormai da tempo squadra più efficace del girone B che ha saputo mantenere grande continuità nel momento decisivo della stagione, al contrario del Parma che ha ceduto di schianto nelle ultime tre settimane. 3-5-2 per il Santarcangelo di Marcolini che potrà giocare in questo finale di campionato con la forza dei nervi distesi, avendo blindato la salvezza e potendo puntare ai play off che rappresenterebbero, se raggiunti, un vero successo.

Pronostici nettamente dalla parte dei padroni di casa. snai.it ad esempio propone a quota 1,40 il segno 1 per la vittoria del Venezia, a 4,25 il segno X per il pareggio e a 7,50 il segno 2 per il successo esterno del Santarcangelo. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Venezia Santarcangelo sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.