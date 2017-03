Verona Pisa / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Verona Pisa, Foto LaPresse

DIRETTA VERONA-PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 26 MARZO) - Verona Pisa, diretta dal signor Rapuano di Rimini, domenica 26 marzo 2017 alle ore 12.30, sarà il lunch match dell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida di fondamentale importanza per l'Hellas che continua a soffrire fuori casa, con l'ultimo pareggio rimediato solo in extremis sul campo della Pro Vercelli, e soprattutto a rischiare di restare fuori nella corsa per la promozione diretta.

Il ritorno immediato in Serie A sembrava vicinissimo per gli scaligeri dopo un girone d'andata travolgente, invece i risultati per la squadra di Pecchia si sono fatti via via sempre più deludenti, ed ora i gialloblu inseguono il Frosinone secondo a due punti di distanza, e soprattutto la sorprendente Spal capolista a quattro punti. Lo scontro diretto tra estensi e ciociari di questo turno di campionato apre però la strada al Verona per un balzo verso le prime due posizioni. Ci sarà da fare i conti però con un Pisa la cui situazione resta estremamente complessa. Dopo l'ultimo pareggio interno contro il Latina, i nerazzurri toscani si ritrovano da soli al terzultimo posto in classifica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Una posizione che se occupata a fine stagione significherebbe retrocessione diretta in cadetteria. Un colpo molto duro per una squadra che dopo una lunghissima crisi societaria si è ritrovata attorno al nuovo presidente Giuseppe Corrado. A Gennaro Gattuso il compito di evitare una retrocessione che penalizzerebbe una squadra di lottatori, che vanta però praticamente da inizio campionato l'anomalo primato di miglior difesa e peggior attacco del torneo cadetto.

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Bentegodi: Hellas Verona schierato con il brasiliano Nicolas alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Pisano a destra, il francese Souprayen al centro al fianco di Bianchetti e da Antonio Caracciolo sul versante esterno mancino. Fossati e il brasiliano Bessa saranno i due centrali a centrocampo, con Romulo impiegato sulla fascia destra e Zaccagni sulla fascia sinistra. In attacco, faranno coppia Siligardi e Ganz, autore del gol che ha salvato dalla sconfitta la squadra nell'ultima trasferta a Vercelli.

Risponderà il Pisa con il kosovaro Ujkani alle spalle dei due centrali di difesa, il serbo Milanovic e Del Fabro, mentre Tabanelli sarà impiegato come esterno laterale di destra e Longhi come esterno laterale di sinistra. Angiulli, Di Tacchio e Verna comporranno il terzetto di centrocampo, mentre Mannini sarà schierato come trequartista alle spalle dell'albamese Manaj e di Masucci, confermati come coppia offensiva.

Il 4-4-2 di Pecchia fa di necessità virtù per l'Hellas Verona, con l'assenza del bomber Pazzini, capocannoniere della Serie B, che si sta facendo sentire in questa fase cruciale del campionato. Per gli scaligeri solo tre vittorie nelle ultime dieci partite di campionato e ventiquattro punti in diciotto incontri da novembre ad oggi. Una media troppo bassa negli ultimi quattro mesi per una squadra che sulla carta puntava a dominare il campionato. Modulo confermato anche per il Pisa di Gattuso, un 4-3-1-2 che come detto soffre di grave sterilità offensiva ma riesce ad avere un rendimento difensivo superiore anche alle prime della classe, con sei gol in meno incassati rispetto alla seconda miglior difesa, quella dello Spezia. La Ternana ultima in classifica ha siglato però ben sette reti in più rispetto ad un attacco nerazzurro che dovrà cambiare ritmo considerando che lo spettro della retrocessione in Lega Pro sembra più vicino che mai.

Le agenzie di scommesse sembrano puntare con decisione sulla voglia di riscatto dell'Hellas, con vittoria interna quotata 1.65 da Bwin, mentre Snai fissa a 3.60 la quota dell'eventuale pareggio ed Eurobet alza fino a 7.20 la quota relativa al successo esterno della formazione toscana. Per Verona Pisa, domenica 26 marzo 2017 alle ore 12.30, diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sui canali del satellite 201 (Sky Sport 1 HD), 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD), mentre la diretta streaming video della partita si potrà seguire collegandosi via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.