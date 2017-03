Vibonese Andria/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Vibonese Andria, Foto LaPresse

DIRETTA VIBONESE ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Vibonese Andria, diretta dal signor De Remigis di Teramo, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida particolarmente delicata nel programma della dodicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Nonostante quattro punti importantissimi ottenuti nelle ultime due partite disputate contro Virtus Francavilla e Reggina, i calabresi si trovano a tre punti dal Melfi penultimo che a sua volta ha invertito clamorosamente il flusso dei propri risultati.

Dopo una serie di undici sconfitte consecutive infatti i lucani hanno centrato tre vittorie di fila, costringendo la formazione di Vibo Valentia a veder aumentare il proprio distacco dal penultimo posto nonostante il miglioramento dei propri risultati. La retrocessione diretta è uno spettro concreto, dunque dopo il prezioso pareggio fuori casa nel derby calabrese la Vibonese dovrà accelerare ancora contro una Fidelis Andria che è apparsa un po' appagata nelle ultime partite, rispetto al grande campionato disputato finora. I pugliesi sono reduci da due sconfitte consecutive, avendo ceduto il passo anche contro il Siracusa in casa dopo essere andati al tappeto a Cosenza. La partecipazione ai play off appare così a forte rischio, anche se per l'Andria la salvezza diretta rappresenta comunque un ottimo risultato rispetto alle aspettative di inizio stagione.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro. Calabresi in campo con Russo a difesa della porta ed una difesa a tre composta da Franchino, Moi e da Manzo. Sulla corsia laterale di destra si muoverà Minarini e sulla fascia sinistra ci sarà invece Yabre come titolare, mentre il francese Legras, Giuffrida e Favasuli si muoveranno nella zona centrale della linea a cinque mediana. In attacco confermato il tandem formato dal gambiano Sowe e dall'argentino Bubas.

Risponderà l'Andria con Cilli dietro la difesa a tre con il romeno Rada, il brasiliano Curcio e Tartaglia che partiranno dal primo minuto. L'altro romeno Onescu sarà affiancato a centrocampo da Vasco e da Mancino nella zona centrale, mentre Tito sarà l'esterno laterale di destra e Annoni l'esterno laterale di sinistra. In attacco il brasiliano Cruz Pereira giocherà al fianco di Croce.

3-5-2 da una parte e dall'altra con la scelta di modulo da parte di Sasà Campilongo che ha riportato solidità per una Vibonese che rischia però di essersi svegliata troppo tardi in un campionato che ha alzato all'improvviso il livello di competitività anche in coda. Un aumento della media-punti necessaria per ottenere i vari obiettivi che ha investito anche l'Andria di Favarin, chiamata ora a giocarsi l'accesso ai play off in quella che si prospetta come una vera e propria bagarre tra il settimo posto occupato dalla Casertana ed il dodicesimo posto al momento ad appannaggio del Catania.

I bookmaker puntano sull'equilibrio in cui la Vibonese sembra avere maggiori motivazioni e uno stato di forma al momento migliore, ma al di là del fattore campo paga una caratura tecnica che per tutto il campionato si è dimostrata inferiore a quella dell'Andria. Vittoria interna quotata 2.80 da Betclic, mentre Paddy Power moltiplica per 3.00 quanto investito sul pareggio e William Hill offre a 2.50 la quota relativa al successo esterno pugliese. Diretta streaming video per Vibonese Andria, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, per tutti gli abbonati al portale sportube.tv, mentre non ci sarà diretta tv. (Stefano Belli)

