Vicenza Brescia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vicenza Brescia, Foto LaPresse

DIRETTA VICENZA BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017) - Vicenza Brescia, che verrà diretta dall'arbitro Ghersini, si gioca alle ore 15 di domenica 26 marzo e vale per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Se non è uno spareggio per la salvezza, poco ci manca. Al Menti di Vicenza si affronteranno due squadre che non stanno certo vivendo un bel momento. Entrambe hanno voglia di tenersi lontane dalla zona calda della classifica. Vicenza al momento fuori dai play-out ma con un solo punto di vantaggio sul Brescia che occupa la zona per gli spareggi.

Classifica molto corta dunque e che già domenica potrebbe allungarsi con la vittoria di una delle due squadre. Il Vicenza arriva dal pesante k.o. contro il Frosinone. Una gara giocata male pur contro un avversario molto difficile da battere soprattutto in casa. Il Brescia di Cagni invece è riuscito ad agguantare il pareggio nel corso dell'ultima partita. Stefano Mauri ha regalato un punto d'oro contro lo Spezia in casa che potrebbe rivelarsi fondamentale. Una squadra che non ha intenzione di mollare pur avendo perso nel girone di ritorno parecchi punti rispetto all'ottimo girone d'andata che è stato giocato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Il Vicenza ha intenzione di confermare la stessa formazione che ha giocato a Frosinone, provando perciò a dare una scossa al proprio campionato. Il modulo scelto da mister Bisoli sarà il 3-5-2. L'esperienza dell'ex Roma e Milan, Amelia, sarà fondamentale in porta. Avanti a lui giocheranno Zaccardo, Adejo ed Esposito. In mezzo al campo spazio per Gucher, Urso e Signori con Pucino e Vita a fare da esterni. In avanti la coppia terribile composta da De Luca e da Giacomelli con Ebagua pronto a subentrare dalla panchina. In casa Brescia non si vuole stravolgere nulla.

Cagni punterà ancora sul 4-3-3 con Minelli in porta, Lancini, Prce, Romagna e Untersee in difesa. Centrocampo con Mauri, Martinelli e Bisoli mentre in avanti ci sarà il tridente con Sbrissa e Bonazzoli a supporto dell'unica punta che sarà Andrea Caracciolo. Torregrossa e Camara potranno essere innesti fondamentali a gara in corso per garantire quel minimo di imprevedibilità e soprattutto di peso offensivo. La formazione veneta ha dimostrato di potersela giocare nelle ultime gare.

A Frosinone non c'è stato modo di vedere il vero Vicenza, ma la formazione di Bisoli ha diversi elementi importanti. A partire proprio dall'ex ciociaro, Gucher, faro del centrocampo che smista una lunghissima serie di palloni per i compagni. Oltre a lui anche De Luca in avanti fa un lavoro sporco fondamentale per i propri compagni, senza dimenticare anche quanto possa essere decisivo uno come Giulio Ebagua che con la sua esperienza potrebbe regalare gol pesantissimi.

Invece il Brescia punta molto sui giovani, oltre ai due vecchietti Mauri e Caracciolo. Proprio loro due sono i pilastri di una squadra che ha un'età media molto bassa. Servono come il pane soprattutto in questo momento di scarsa brillantezza. Cagni ha ridato ordine alla squadra che da qualche tempo con Brocchi faticava a trovare quell'equilibrio che aveva contraddistinto le rondinelle nella prima parte di stagione. Vietato sbagliare ora anche perché i punti iniziano a diventare davvero molto pesanti da qui in avanti.

Per quanto concerne invece le scommesse, Bwin propone la vittoria del Vicenza a 1.80 mentre più difficile il pareggio secondo il bookmaker, quotato a 3.20. La vittoria del Brescia viene invece quotata a 4.50 da parte di Bwin.

Mister Bisoli non ha creato alcun allarmismo dopo la sconfitta contro il Frosinone. Una battuta d'arresto che poteva anche starci contro una formazione che punta alla serie A diretta, a sua detta. La gara col Brescia potrà essere cruciale in quanto potrebbe seriamente permettere ai veneti di allontanarsi dalla zona calda. Cagni invece si è detto entusiasta della reazione dei suoi dopo il vantaggio dello Spezia nell'ultimo incontro. La sfida del Menti potrebbe già essere decisiva in quanto un k.o. rischierebbe seriamente di condannare il Brescia agli spareggi per la salvezza. Le rondinelle non possono davvero più commettere alcun tipo di errore da qui in avanti se vogliono salvarsi.

Vicenza-Brescia sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento sul canale Sky Calcio 4, con la possibilità ovviamente di seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.