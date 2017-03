Video/ Benevento Trapani (1-3): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 32^ giornata)

LaPresse

VIDEO BENEVENTO TRAPANI (RISULTATO FINALE 1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA) - Dopo la batosta del 4-0 inflitto al Bari pochi giorni fa, il Trapani regola un'altra big di questa Serie B come il Benevento: 3-1 a domicilio per i siciliani sui sanniti, nel segno di un Coronado in forma strepitosa! Doppietta su rigore per il brasiliano, distanze solo momentaneamente accorciate da Ceravolo e tris nel finale di Curiale, in contropiede, su assist ancora di Coronado... Lotta a salvezza che si riapre definitivamente dunque con il Trapani protagonista, anche grazie alla cura-Calori, evidentemente entrato nel cuore della squadra e capace di riattivare un gruppo spento e che sembrava destinato senza lottare alla Lega Pro. I numeri del match però vedono i padroni di casa farsi preferire, sia per possesso palla (60 a 40%) che per tiri in porta (5 a 3): tra i migliori l'esterno del Benevento Venuti (70 passaggi completati) ed il difensore del Trapani Pagliarulo (34 palle recuperate ed un salvataggio sulla linea, proprio su Venuti). Non sono bastati a Baroni i 4 tiri provati da Cissè, stoppato sul più bello - nella ripresa - da una bella parata di Pigliacelli!

LE DICHIARAZIONI - Il tecnico ospite Calori ha poi commentato la vittoria con queste parole, nel post partita: "La Serie B è così, ci sono periodi nei quali giri a mille e periodi in cui paghi appena sbagli. Il Benevento resta una grande squadra che ha il potenziale per arrivare ai playoff; noi pensiamo a fare il nostro campionato, le penalizzazioni degli altri non ci interessano: dobbiamo vincere il maggior numero di partite possibili! Nel calcio non si vive di ricordi: lo scorso anno è stato fatto un lavoro fantastico ma se non superi subito questi momenti vivi dei periodi come quello nostro di inizio anno... Ora abbiamo il compito di completare questa rincorsa e regalare un nuovo sogno ai tifosi!". (Luca Brivio)





© Riproduzione Riservata.