Video/ Cittadella Spezia (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 32^ giornata)

VIDEO CITTADELLA SPEZIA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA) - Il Cittadella vince 1-0 contro lo Spezia nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie B. Decide il gol realizzato da Kouamè nel primo tempo. Grazie a questa vittoria i veneti sorpassano in classifica proprio i bianconeri rientrando in zona playoff. La squadra di Venturato, in attesa delle partite in programma domani, occupa il sesto posto con 47 punti. Lo Spezia scende invece al nono posto. Cittadella in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Alfonso, linea difensiva composta da Pedrelli, Pascali, Pasa e Benedetti. In mediana Bartolomei, Paolucci e Valzania, in zona offensiva troviamo Chiaretti a supporto di Litteri e Kouamé. Di Carlo risponde con il 4-3-3. Tra i pali Chicizola, in difesa Vignali, Valentini, Terzi e Migliore. In mediana troviamo Sciaudone, Errasti e Djokovic. In attacco Piccolo, Granoche e Fabbrini.

Ritmo basso a inizio gara, entrambe le squadre non forzano la giocata preferendo studiare le intenzioni avversarie. Kouamè prova a rompere la stasi iniziale con un tiro potente da fuori area. Chichizola non si fa sorprendere. La partita concentra il suo gioco prevalentemente a centrocampo. Il primo squillo della gara arriva all'11esimo. Conclusione di Piccolo dal limite. La palla termina di poco a lato. Spezia ancora pericoloso questa volta con Djokovic. Il croato si inserisce bene su cross di Vignali ma manda la palla fuori di poco. La risposta del Cittadella è affidata a Chiaretti. Il trequartista fa tutto da solo e conclude appena prima del limite dell'area: tiro smorzato, para Chichizola. I primi 20 minuti presentano una gara piuttosto equilibrata con un ritmo in crescendo. Litteri sfiora il gol. Colpo di testa dell'attaccante del Cittadella su azione di calcio piazzato, la palla colpisce la traversa, ma era tutto inutile. Il giocatore era in fuorigioco. Risposta dello Spezia. Cross teso di Sciaudone sul secondo palo, Djokovic arriva in scivolata, sul secondo palo, ma manda alto sopra la traversa. Al 26esimo si sblocca il risultato. Bella sponda di Litteri per Kouame che batte di destro Chichizola. Cittadella in vantaggio. Lo Spezia accusa il contraccolpo psicologico e i veneti sfiorano il raddoppio con Pascali. Colpo di testa del centrale difensivo su calcio piazzato, palla che termina sul legno, poi spazza via la difesa dello Spezia. Lo Spezia prova a reagire. Tiro cross di Piccolo dalla lunga distanza: Alfonso devia in angolo. Insiste lo Spezia. Insidioso traversone dalla sinistra di Piccolo, Alfonso smanaccia in angolo. Al 39esimo arriva il primo cartellino giallo del match. Se lo prende Errasti. Il Cittadella prova a pungere da calcio piazzato. Benedetti fa esplodere il mancino da calcio piazzato. Il tiro non trova la porta e termina ampiamente a lato. Poco dopo un altro ammonito tra le fila bianconere. Djokovic viene sanzionato per gioco scorretto. Nel secondo minuto di recupero lo Spezia sfiora il pareggio. Piccolo sforna un altro tiro-cross, Alfonso si fa sorprendere ma la traversa lo salva. Fine primo tempo.

A inizio secondo tempo lo Spezia prova a spingere, il Cittadella resiste. Al 51esimo viene ammonito Pasa tra le fila del Cittadella. La pressione costante dello Spezia spinge il Cittadella nella propria metà campo. Terzi di testa sfiora il gol. Ammonito nel frattempo Vignali. I padroni di casa si affidano alle sfuriate di Kouamè in avanti appoggiandosi a lui nelle azioni di contropiede. Al 61esimo il giovanissimo attaccante viene ammonito. Sciaudone lo becca e anche lui si guadagna un cartellino giallo. L'ex Bari ci prova poco dopo dalla distanza e per poco non beffa Alfonso: il portiere si salva in angolo. Migliore crossa dalla sinistra, Alfonso esce e blocca il pallone senza problemi. Di Carlo prova a inventarsi qualcosa: esce Errasti, entra Mastinu. Lo Spezia insiste provando a riacciuffare il pareggio. Al 70esimo arriva il cartellino giallo per Benedetti, per aver fermato Mastinu fallosamente. Occasione per lo Spezia. Girata di Djokovic su azione di calcio d'angolo: para facile Alfonso. Lo Spezia insiste cercando il gol del pari. Tiro-cross del terzino Migliore, Alfonso si distende e respinge il pallone. Sostituzione per il Cittadella: entra Strizzolo, esce Kouame. Di Carlo inserisce invece Pulzetti al posto di Sciaudone. Piccolo all'80esimo ci prova con un sinistro dai 25 metri su calcio piazzato, palla a lato. Doppio cambio per Venturato: escono Chiaretti e Valzania, entrano Iunco e Salvi. Subito un'occasione per l'attaccante brindisino. Litteri se ne va in contropiede e serve Iunco che prova a superare Chichizola con un improbabile pallonetto. Nessun problema per il portiere. Entra Okereke al posto di Fabbrini tra le fila bianconere. Nei minuti di recupero il Cittadella riesce a gestire il vantaggio e torna al successo. (Francesco Davide Zaza)





