ARBITRO SIMULA UNA TESTATA/ Video, finge di ricevere un colpo da Luis Fabiano e lo espelle

Luis Fabiano

ARBITRO SIMULA TESTATA, VIDEO: FINGE IL COLPO AL VOLTO DA LUIS FABIANO E LO ESPELLE - Le immagini che arrivano dal Brasile hanno sicuramente qualcosa di incredibile. L'attaccante Luis Fabiano viene ammonito per una brutta entrata a centrocampo, poi si avvicina all'arbitro per protestare in maniera abbastanza veemente accompagnato anche dai suoi compagni. La cosa che però lascia senza parole è che avvicinandosi avvicina il suo volto al direttore di gara che si lascia cadere all'indietro nemmeno fosse stato colpito da una violenta testata dal calciatore in questione e lo espelle. Le immagini fanno il giro del web, diventando virali, anche perchè la situazione è piuttosto comica. Ci troviamo infatti di fronte a un gesto di antisportività senza senso e che sicuramente porterà oltre alle polemiche anche a delle ripercussioni non da poco per il direttore di gara che dovrebbe essere la rappresentazione più palese del comportarsi seguendo delle regole e cercando di farle rispettare anche agli altri. Oltretutto un calciatore esperto come Luis Fabiano, che tra le altre cose ha giocato anche in Europa, ha sempre dimostrato di essere corretto e di certo da lui un gesto così non ce lo saremo mai aspettato. Il video ha confermato quello che pensavamo. CLICCA QUI PER IL VIDEO

