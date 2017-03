AURORA E MERTENS/ "Non lascare il Napoli!", la preghiera della bimba malata della Terra dei Fuochi

Foto La Presse

AURORA E MERTENS, LA BIMBA MALATA DELLA TERRA DEI FUOCHI CHIEDE AL BELGA DI RIMANERE A NAPOLI. L'ATTACCANTE PARTE DAVVERO? - Sono tantissimi i messaggi nei confronti di Dres Mertens con un popolo azzurro che si muove per provare a far rimanere a Napoli il calciatore belga. Tra questi spunta sicuramente quello di Aurora una bimba malata della Terra dei Fuochi che ha voluto raccontare tutto il suo amore per il calciatore ex Psv Eindhoven. Ma Dres Mertens lascerà davvero il Napoli? Se per i celebri calciatori che hanno lasciato l'azzurro di recente, ultimo Gonzalo Higuain, c'era una clausola rescissoria per Mertens invece l'eventuale cessione sarebbe una scelta direttamente arrivata dall'alto dei piani societari. Sicuramente è molto curioso pensare che fino all'anno scorso il calciatore si doveva lottare una maglia da titolare con Insigne e ora è diventato titolare inamovibile da falso nove. Cosa deciderà il Napoli? Aurora la risposta ce l'ha già mostrata e come lei probabilmente moltissimi tifosi del Napoli la pensano come lei. (agg. di Matteo Fantozzi)

AURORA E MERTENS, LA BIMBA MALATA DELLA TERRA DEI FUOCHI CHIEDE AL BELGA DI RIMANERE A NAPOLI - Tutti ricorderanno Aurora la bimba malata della Terra dei Fuochi che un anno fa dopo il trapianto di midollo chiese a Dres Mertens di non lasciare il Napoli. Il calciatore belga ex Psv Eindhoven apprezzò molto questo gesto nei suoi confronti tanto da recarsi all'ospedale Pausilipon per sostenerla e recitare anche un piccolo e dolce siparietto in cui l'accompagnava nel corridoio del reparto come se stesse andando verso l'altare per sposarla. Su Instagram Dres Mertens scrisse: "Peccato che sono già sposato perchè Aurora sei una ragazza meravigliosa". Da quel momento è nato un rapporto incredibile e ora che le voci della possibilità di veder partire ancora il calciatore Aurora è tornata a lanciare l'appello nei suoi confronti. La bimba infatti ha postato una foto in cui è tutta vestita di azzurro, sottolineando: "Dres resta con noi, ti prego. Ti voglio tanto bene e tu non sai l'amore che provo per te". Basterà l'appello della dolce bambina per convincere il calciatore sempre più ricercato dai migliori club d'Europa? (agg. di Matteo Fantozzi)

