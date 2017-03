Arezzo Pistoiese/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Arezzo Pistoiese (LAPRESSE)

DIRETTA AREZZO PISTOIESE: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Arezzo Pistoiese è il posticipo della 31esima giornata del Girone A della Lega Pro, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45 di lunedì 27 marzo. Amaranto ed arancioni occupano rispettivamente la terza e la 13esima posizione in classifica, con l’Arezzo che corre con pieno titolo per una posizione playoff con i suoi 53 punti, alla pari con il Livorno, ma che in questi ultimi tempi si è un po' involuto nel gioco, e che nell’ultimo turno ha subito una sconfitta esterna con il Renate. Negli ultimi sei turni gli aretini hanno messo in cascina solo cinque punti, subendo tre sconfitte e la gara casalinga contro la Pistoiese sembra cadere al momento giusto per provare ad invertire la rotta.

Gli arancioni dal canto loro, hanno sette punti di vantaggio sulla zona playout e sono quindi abbastanza tranquilli, avendo anche effettuato un colpaccio nel turno precedente battendo in casa la Cremonese, seconda in classifica, e vogliono quindi dare continuità a questo risultato e soprattutto ornare a far punti in trasferta, dopo le sconfitte degli ultimi due incontri esterni. La gara di andata tra le due formazioni, giocata al Melani di Pistoia, vide gli arancioni prendersi il pareggio proprio all’ultimo minuto di recupero con Proia, a segno su un assist di Rovini, dopo che l’Arezzo era passato in vantaggio al 62esimo con una punizione calciata splendidamente da Grossi alle spalle di Feola. Nel corso della gara anche due reti annullate per la Pistoiese.

La partita del turno precedente, sul campo di Meda contro il Renate, per l’Arezzo è stata deludente. Il vantaggio della formazione di casa è arrivato nel primo tempo con Scaccabarozzi, in rete dopo 28 minuti anche grazie all’errore della difesa amaranto, che si è fatta trovare troppo aperta permettendo così al giocatore brianzolo di concludere positivamente. Nel corso dei primi 45 minuti, la formazione di mister Sottili ha avuto una sola occasione con Foglia, che però l’ha sprecata. Nella ripresa l’Arezzo ha attaccato con maggior decisione, cui però non si è accoppiata altrettanta lucidità di manovra; il mister ha provato anche a variare il suo modulo di gioco, ma le occasioni create sono state poche e nel finale di gara il Renate ha sfiorato il raddoppio con un palo colpito da Palma. Una gara che ha visto soprattutto scarsa attenzione in difesa, mentre a centrocampo i giocatori amaranto sono apparsi più lenti dei loro avversari. Una situazione che Sottili deve cambiare in vista del match contro la Pistoiese, visto che mancano solo 8 gare alla fine della stagione e che il calendario si prospetta abbastanza favorevole, con 3 trasferte a fronte di 5 impegni casalinghi.

Alla vigilia dell’incontro con la Cremonese, gli arancioni della Pistoiese erano in una situazione difficile, alle prese con una serie di infortuni che hanno ridotto le opzioni a disposizione di mister Atzori. La difficoltà ha invece cementato la Pistoiese che ha messo sotto la formazione lombarda per 3–0, passando in vantaggio dopo soli 7 minuti di gioco con una partenza fulminea, che ha sorpreso la squadra avversaria. La rete su calcio di rigore trasformato da Colombo, che se lo era anche procurato venendo trattenuto in area da Marconi. Dopo una chance per Gyasi ed un palo della Cremonese, il raddoppio della Pistoiese: rete di Boni nel recupero dopo una corta respinta del portiere avversario. Nella ripresa il prevedibile assalto dei grigiorossi ospiti, che hanno dimezzato lo svantaggio con Brighenti e poi continuato ad attaccare mettendo in seria difficoltà la difesa toscana, fino a quando Gyasi nel recupero ha messo a segno la rete del definitivo 3–1.

Per Arezzo-Pistoiese, il mister amaranto Sottili dovrebbe proporre Birra tra i pali, Barison e Solini e protezione dell’area di rigore, Muscat terzino a destra e Masciangelo sulla corsia opposta. Centrocampo composto da Foglia, De Feudis e Corradi, mentre il franco camerunese Yamga dovrebbe agire tra le linee a supporto delle punte Polidori e Moscardelli. Per la Pistoiese invece previsto il modulo 4-3-3 con Feola in porta, e in difesa da destra a sinistra Priola, Fissore, Boni e Zanon. In mezzo al campo Minotti affiancato dalle mezzali Benedetti e Proia, mentre Corrado Colombo trascinerà il tridente offensivo completato dalle ali Bellazzini e Gyasi. Possibile anche un 3-5-2 con Priola, Fissore (o Colombini) e Boni in difesa, Bellazzini e Zanon esterni di centrocampo e Colombo-Gasi coppia d’attacco.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Arezzo Pistoiese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. Inoltre, in quanto posticipo di giornata, Arezzo Pistoiese si potrà seguire in diretta tv sul canale Rai Sport +HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: collegamento dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI LEGA PRO AREZZO-PISTOIESE - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

