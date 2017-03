Empoli-Bruges/ Info streaming video e diretta tv. Probabili formazioni, risultato live (Viareggio Cup 2017)

LaPresse

DIRETTA EMPOLI BRUGES: INFO STREAMING VIDEO RAIPLAY, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (SEMIFINALI VIAREGGIO CUP OGGI) – Empoli Bruges, diretta dall’arbitro Francesco Fourneau della sezione Aia di Roma 1, è la partita in programma oggi lunedì 27 marzo alle ore 16.30 presso l’Intels Training Center Ferdeghini di La Spezia, valida per le semifinali del Torneo Viareggio Cup. Si affrontano dunque l’Empoli, che nei quarti ha eliminato la Spal vincendo per 1-0, e il Bruges - migliore squadra straniera di questo Viareggio - che ai quarti ha battuto per 2-0 il Napoli. Sarà una sfida interessante fra una squadra come l’Empoli che da sempre fa affidamento su un ottimo settore giovanile e il Bruges che conferma l’ottima tradizione che negli ultimi anni le squadre del Belgio stanno costruendosi nella Coppa Carnevale.

Dando uno sguardo alle probabili formazioni delle due squadre, in casa Empoli ci sono buone notizie perché mister Dal Canto potrà contare su due aggiunte di grande peso rispetto alle precedenti uscite nel Torneo: dopo il ritorno dall’impegno con la Nazionale Under 20 Picchi sarà infatti a completa disposizione, così come potrebbe esserlo Jakupovic, che dopo le qualificazioni all’Europeo Under 19 dovrebbe partire dalla panchina. Si va quindi verso una sostanziale conferma della formazione titolare già vista venerdì nel quarto di finale contro la Spal, a parte i possibili ingressi fra gli undici di Bellini e Picchi, che toglierebbero il posto a Di Leo e Damiani, mentre Jakupovic sarebbe in ballottaggio con Zini.

Gli impegni con la Nazionale hanno condizionato anche il Bruges, che contro il Napoli aveva ben nove giocatori indisponibili proprio per lo stesso motivo: questo comunque non ha impedito ai belgi di ottenere una netta vittoria contro il Napoli agli ottavi, dopo avere già eliminato la Juventus detentrice del titolo agli ottavi (pur se con l’ausilio dei calci di rigore). La conseguenza più logica di tutto questo è che mister Vermant dovrebbe confermare la formazione titolare già vista venerdì contro i partenopei, puntando sulle qualità che il Bruges ha messo in mostra finora, cioè la capacità di sfruttare ogni occasione in attacco e la grande solidità difensiva.

Ricordiamo infine che il match tra Empoli e Bruges, seconda semifinale della Viareggio Cup attesa per le ore 16.30, sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport + HD, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre in chiaro. Ricordiamo altresì che sarà possibile assistere all’incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio Raiplay.it.

© Riproduzione Riservata.