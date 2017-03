INFORTUNIO DE VRIJ/ Ematoma alla tibia, la Lazio lo richiama. Il comunicato ufficiale (ultime notizie, oggi)

Stefan De Vrij, difensore della Lazio e della nazionale olandese (LaPresse)

INFORTUIO DE VRIJ: EMATOMA ALLA TIBIA, LA LAZIO LO RICHIAMA (ULTIME NOTIZIE, OGGI) IL COMUICATO DELLA SOCIETA' BIANCOCELESTE - L’infortunio di Stefan De Vrij ha chiaramente destato non poca preoccupazione in casa Lazio: Inzaghi, da tempo ha fatto infatti affidamento esclusivo sul difensore della nazionale olandese, vero punto fisso del reparto difensivo biancoceleste, che tante soddisfazioni ha regalato a tecnico e tifosi. Dopo la notizia dell’infortunio occorso durante il ritiro con la nazionale olandese rimediato alla tibia, la società Lazio ha voluto aggiornare i propri tifosi sul ritorno in Italia di De Vrij con questo comunicato dove si legge: “Il calciatore Stefan de Vrij ha riportato mercoledì scorso durante gli allenamenti con la Nazionale olandese un forte trauma contusivo a carico del III distale della gamba destra con insorgenza di ematoma post-traumatico. A causa dell’evoluzione del quadro clinico in accordo con lo staff medico Olandese e rispettando la volontà del calciatore, nella giornata odierna lo stesso è ritornato in Italia per essere subito sottoposto a nuovi accertamenti clinici e strumentali che hanno confermato la diagnosi. E’ stata subito impostata la terapia specifica del caso. Nei prossimi giorni verrà monitorato con nuovi esami clinici e strumentali per consentire la risoluzione completa del problema ed il suo ritorno in campo.” (agg Michela Colombo)

INFORTUIO DE VRIJ: EMATOMA ALLA TIBIA, LA LAZIO LO RICHIAMA (ULTIME NOTIZIE, OGGI)- Brutta tegola per la Lazio di Inzaghi e la nazionale dell’Olanda di Blind: Stefan De Vrij è di nuovo infortunato, questa volta il difensore ha rimediato un brutto ematoma alla tibia e diversi fastidi alla caviglia destra. Un quadro clinico che non promette bene e che ha costretto il club biancoceleste a richiamare il proprio pupillo dal ritiro della nazionale olandese, per effettuare nuovi esami clinici già nella giornata di oggi o al massimo nelle prossime. Quello che al momento pare certo è che De Vrij, così infortunato non sarà presente in campo per l’amichevole di domani sera tra Italia e Olanda e che porrebbe anche saltare il prossimo impegno nel campionato di serie A tra Lazio e Sassuolo. La nazionale Oranje aveva annunciato il ritiro ufficiale per infortuno di De Vrij già nella tarda serata di ieri tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale (clicca qui per vederlo), spiegando l’annunciata assenza del difensore con un generico problema alla tibia, riportato nei giorni scorsi in allenamento. Le condizioni di De Vrij comunque avevano fatto già preoccupare qualche giorno fa, quando si era visto il difensore centrale della Lazio in panchina nel match contro la Bulgaria in occasione della quinta giornata del torneo di qualificazioni ai mondiali 2018 in Russia.

