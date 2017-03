Italia Spagna Under 21/ Diretta streaming video RaiPlay.it, probabili formazioni, quote e risultato live

Foto LaPresse

DIRETTA ITALIA SPAGNA UNDER 21: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE, OGGI) - Italia-Spagna Under 21 si gioca alle ore 21 di lunedì 27 marzo: prestigiosa cornice quella dello stadio Olimpico di Roma, dove le due nazionali disputano una partita amichevole. La posta in palio è minima, ma i temi sul campo non sono pochi. Il prossimo giugno infatti si vola in Polonia per gli Europei: arrivando a scadenza biennale sono di fatto l’appuntamento che chiude un biennio di lavoro, per l’una e per l’altra nazionale.

L'Italia sarà inserita nel girone C insieme a Germania, Repubblica Ceca e Danimarca; per la Spagna girone C con Portogallo, Serbia e Macedonia. Sicuramente le Furie Rosse hanno pescato meglio dal sorteggio, ma entrambe le squadre partono con i favori del pronostico almeno insieme alla Germania, al Portogallo e ai campioni in carica della Svezia. Intanto si testano in questa amichevole, che è la seconda in pochi giorni: l'Italia arriva dalla vittoria contro la Polonia (2-1) mentre la Spagna ha rifilato un 3-1 alla Danimarca.

Sicuramente entrambi gli allenatori hanno a disposizione squadre competitive, che non sfigurerebbero anche in una competizione “maggiore”: siamo abituati a vedere i giovani spagnoli protagonisti con le prime squadre e molto più navigati rispetto ad altri, ma da quando ha preso il timone della nostra Under 21 anche Di Biagio ha iniziato un lavoro di qualità e, aiutato dal maggiore spazio che viene dato ai nostri talenti in erba, ha potuto allestire un gruppo che può già vantare una certa esperienza.

Dando uno sguardo alle probabili formazioni possiamo infatti notare come nell’Italia Under 21 dovrebbero giocare, sulla linea difensiva, De Sciglio e Barreca in qualità di terzini e Alex Ferrari con Biraschi al centro; a centrocampo Cataldi sarà il regista basso coadiuvato da Benassi e Lorenzo Pellegrini, mentre nel tridente offensivo troviamo Domenico Berardi e Federico Chiesa a supportare Cerri. Di questi giocatori, almeno sette sono titolari nel rispettivo club di Serie A; in panchina ci sono talenti come Federico Ricci, Federico Di Francesco e Alberto Grassi, e ancora Verre e Mandragora che hanno già testato il loro valore nella massima serie.

La Spagna Under 21 di Albert Celades risponde con un 4-2-3-1 nel quale il portiere è Paul Lopez, protetto da una difesa con Meré e Yeray in mezzo e Bellerin (titolare nell’Arsenal) e Jonny sugli esterni; la cerniera di centrocampo dovrebbe essere composta da Marcos Llorente e Ceballos, davanti i pezzi da novanta come Denis Suarez e Asensio, che saranno i laterali a supporto del trequartista (in realtà polivalente) Saul Niguez, pronto per spiccare il volo. L’attaccante è invece Inaki Williams, che sta esplodendo nell’Athletic Bilbao.

E’ una partita di Under 21, ma in campo come detto vedremo tanti giocatori che sono abituati a ben altre atmosfere: Denis Suarez, Asensio e Saul Niguez presto disputeranno i quarti di Champions League con le loro rispettive squadre, Llorente invece è in finale di Coppa del Re con il suo Alavés mentre Yeray Alvarez sta crescendo nell’Athletic Bilbao. Vedremo dunque un’amichevole molto interessante, una di quelle partite in cui nonostante ci sia poco prestigio nel risultato finale entrambe tengono a vincere e fare bella figura, trasformando così l’atmosfera in qualcosa di ben più importante.

L’agenzia di scommesse Snai fornisce le quote per questa partita: nel dettaglio possiamo notare come la Spagna Under 21 sia favorita con 2,05 sul segno 2, mentre per la vittoria dell’Italia (segno 1) siamo a una quota di 3,35. Il pareggio vi consentirebbe invece di vincere 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Italia-Spagna Under 21 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due; un appuntamento dunque in chiaro per tutti visitando la televisione di stato (il canale è disponibile anche in alta definizione), ma in assenza di un televisore sarà possibile assistere all'amichevole di Roma anche in diretta streaming video, accedendo al sito www.raiplay.it e scegliendo il canale di riferimento.

