Miami Open 2017/ Diretta Federer Del Potro streaming video Supertennis.tv, orario dei match (oggi 27 marzo)

Diretta Miami Open 2017, Foto LaPresse

DIRETTA MIAMI OPEN 2017: FEDERER DEL POTRO STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO (OGGI 26 MARZO 2017) - Diretta Federer-Del Potro: è sicuramente questo il match più interessante nella giornata odierna del Miami Open 2017, che si apre alle ore 17 italiane (quando in Florida saranno le 11). Lo svizzero, che ha iniziato alla grande la stagione vincendo Australian Open e Indian Wells, sfida l’argentino che nel 2009 lo aveva clamorosamente battuto nella finale degli Us Open.

Allora non si sapeva, ma quello sarebbe stato l’inizio del declino per il Re; vincitore poi a Melbourne quattro mesi più tardi, Federer avrebbe impiegato due anni e mezzo per mettere le mani su uno Slam (Wimbledon) che sarebbe rimasto l’unico in un periodo di sei anni. Del Potro all’epoca marciava verso la gloria, ma quel titolo a Flushing Meadows è ancora oggi l’unico Major nel suo palmarès: tanti problemi al polso, quasi due anni lontano dai campi prima del grande ritorno nel 2013 con finale olimpica e vittoria in Coppa Davis da assoluto protagonista. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE MIAMI OPEN 2017

Prima, l’argentino aveva infilato quella semifinale di Londra 2012 persa contro Federer al termine di un epico terzo set; non c’è dubbio dunque che questa sfida sia appassionante ancor prima che i due giocatori scendano in campo. Lo svizzero ha superato bene la prova Francis Tiafoe, il sorprendente diciannovenne che ha rischiato di portargli via un set e anche di più; Del Potro invece ha battuto Robin Haase nel suo esordio a Miami.

Il vincitore troverà agli ottavi uno tra Sam Querrey, che si sta ricostruendo una carriera ad alti livelli, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut; tra le sfide odierne anche quella che oppone il numero 1 del tabellone Stan Wawrinka, già finalista due settimane fa a Indian Wells, al sorprendente tunisino Malek Jaziri, che dopo aver battuto Dolgopolov si è superato contro Feliciano Lopez.

Giocano, per una sfida diretta agli ottavi (come già accaduto a Indian Wells), anche i due giovani più in vista: Nick Kyrgios se la vede con la testa di serie numero 17 Ivo Karlovic in quello che potrebbe essere un incontro dominato dagli ace (il croato è il giocatore che ne ha serviti di più nella storia del tennis), Alexander Zverev invece ha il suo avversario nel gigante americano John Isner, anche lui a caccia di un rientro nella Top 15.

Tra gli altri match promette bene quello tra l’argentino Diego Schwartzman e David Goffin, mentre nel tabellone femminile occhio a Garbine Muguruza che, dopo le due rimonte contro McHale e Shuai Zhang, si testa contro la testa di serie numero 12 Caroline Wozniacki, e alla corsa di Karolina Pliskova verso un’altra finale importante nel match con la connazionale Barbora Strycova.

La sfida tra outsider sarà quella tra Bethanie Mattek-Sands, che ha battuto Svitolina e Pavlyucehnkova risorgendo nel singolare - dopo essersi presa il numero 1 del ranking di doppio - e la veterana Mirjana Lucic-Baroni che, superati i 30 anni di età, sta tornando al periodo in cui era un’adolescente: prima la rimonta pazzesca su Kateryina Bondarenko, poi la vittoria netta su Agnieszka Radwanska che, va detto, in questo inizio di anno solare è ben distante dai suoi abituali standard.

La diretta tv del torneo Miami Open 2017, almeno per quanto riguarda la Wta, è affidata a SuperTennis: la web-tv della federazione è disponibile per tutti al canale 64, e ovviamente si potrà assistere ai match del torneo anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. Siamo invece su Sky Sport 2 per quanto riguarda il torneo maschile, con possibilità ovviamente di diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go. A proposito: per quanto riguarda le informazioni utili su questo torneo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale www.miamiopen.com.

