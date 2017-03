PROPOSTA DI MATRIMONIO IN CAMPO/ Video, Andrea Pecile batte la Virtus Bologna e chiede la mano della fidanzata

Foto La Presse

PROPOSTA DI MATRIMONIO IN CAMPO, VIDEO: IL GIOCATORE DEL TRIESTE CHIEDE LA MANO DELLA FIDANZATA DOPO LA PARTITA. I PRECEDENTI - La proposta di matrimonio avvenuta in campo con Andrea Pecile che alla fine della gara tra la sua Alma Trieste e la Virtus Bologna non è di certo la prima. In passato infatti ne abbiamo viste moltissime di situazioni del genere che di volta in volta hanno commosso il popolo del web. Risale all'aprile del 2015 la proposta di matrimonio dell'ex tennista Martina Navratilova alla sua fidanzata Julia Lemigova durante una gara degli Us Open di tennis tra Djokovic e Nishikori. Nel football americano tutti ricorderanno poi il gesto di Greg Jones che alla fine del Superbowl del 2012 consegnò l'anelli alla sua fidanzata e futura moglie. Una delle immagini di sicuro più romantiche appartiene al nuoto con Matt Grevers che invita sul podio durante il Missouri Grand Prix 2012 la sua fidanzata anche lei nuotatrice Annie Chandler ed estrare il tanto atteso anello. Tanti episodi e non sono i soli che hanno legato indissolubilmente un matrimonio a un evento sportivo.

PROPOSTA DI MATRIMONIO IN CAMPO, VIDEO: IL GIOCATORE DEL TRIESTE CHIEDE LA MANO DELLA FIDANZATA DOPO LA PARTITA - Sicuramente è il sogno di tutte le donne ricevere una proposta di matrimonio come quella ricevuta da parte della fidanzata del cestista dell'Alma Trieste Andrea Pecile. Il play-guardia infatti ha mostrato l'anello e fatto la sua proposta alla fidanzata dopo la vittoria in serie A2 di basket contro la Virtus Bologna. La mamma del ragazzo aveva tenuto per tutta la partita l'astuccio con l'anello e finita la partita gliel'ha consegnato dando vita a un momento che i due di certo non dimenticheranno mai. Il tutto poi è diventato romantico quando Pecile ha chiamato la fidanzata e le ha fatto la proposta direttamente alla transenna che divide il campo dalle tribune. La ragazza è Giulia Fragiacomo che ha giocato anche lei a basket e che ora fa la modella dopo il ritiro dall'attività agonistica. Le immagini sonoandate subito online e diventate virali, ma a differenza di tante altre situazioni simpatiche e magari anche un po' inutili questo è un bel messaggio d'amore che sicuramente fa bene a chi avrà la voglia di andare a vederlo. CLICCA QUI PER IL VIDEO

