PROBABILI FORMAZIONI ITALIA OLANDA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Italia-Olanda va in scena alle ore 20:45 di martedì 28 marzo; all’Amsterdam ArenA si gioca un’amichevole di lusso tra due nazionali tra le più forti della realtà europea, impegnate nella corsa alle qualificazioni Mondiali. Situazioni e morali diversi per le due squadre: l’Italia vola al primo posto del suo girone (anche se al momento la Spagna è davanti per differenza reti) e ha ottenuto un 2-0 all’Albania venerdì, l’Olanda si è fatta battere in Bulgaria la sera dopo e ora, quarta nel gruppo, rischia di rimanere fuori dalla fase finale di Coppa del Mondo dopo aver già fallito l’accesso agli Europei. Aspettando il calcio d’inizio della partita amichevole, andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Italia Olanda.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA - Si prevedono tante novità per Giampiero Ventura, che sfrutta questa amichevole di lusso per vedere all’opera alcune delle sue nuove leve. Rispetto alla partita contro l’Albania cambieranno tante cose: addirittura il CT potrebbe cambiare nove giocatori rispetto agli undici visti all’opera venerdì sera a Palermo. Le uniche due conferme dovrebbero essere Immobile e Belotti, ormai insostituibili anche in una partita del genere; per Petagna è comunque previsto un cameo nel secondo tempo. A completare l’assetto offensivo potrebbero esserci Eder, che va verso una maglia da titolare garantita, e Nicola Sansone in ballottaggio con Lorenzo Insigne, che potrebbe nuovamente giocare dal primo minuto. Il modulo dovrebbe essere ancora il 4-2-4: in mediana in questo senso spazio al possibile esordio di Gagliardini che avrà al suo fianco Parolo, in caso di mediana a tre invece potrebbe esserci ancora De Rossi a dare una mano (o lui o Verratti, in ogni caso). Per quanto riguarda la difesa, Barzagli è tornato a casa per motivi personali, e Bonucci verrà risparmiato; la coppia centrale sarà giovane, al fianco di Alessio Romagnoli agirà Daniele Rugani e si tratta dunque di due giocatori che potrebbero ancora fare parte dell’Under 21 (e non è escluso che in estate partano per gli Europei). Sulle corsie laterali fuori Zappacosta e De Sciglio: spazio a Darmian e a Spinazzola, che potrebbe fare così il suo esordio in Nazionale e tornare a giocare terzino sinistro in una linea a quattro come ai tempi del Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA - L’Olanda è giovane e in formazione; i suoi risultati alterni ci stanno se inseriti in un progetto a breve-medio termine come quello che Danny Blind sta portando avanti, ma la sensazione è che a questa nazionale manchi il grande talento degli ultimi anni. In porta dovrebbe esserci Cillessen, che fa la riserva a Ter Stegen nel Barcellona; davanti a lui De Vrij è il punto fermo, possibile spazio per uno tra Hoedt (prima convocazione) e Martins Indi (uno dei talenti emergenti del passato recente, ma non si è confermato), sulle fasce Karsdorp e Daley Blind, figlio del CT, dovrebbero essere sicuri del posto. L’Olanda si disporrà ovviamente con il fedelissimo 4-3-3: a guidare il centrocampo potrebbe essere l’ex Atalanta De Roon, con Propper da una parte e Wijnaldum, la grande speranza per il futuro (come leadership e versatilità) che partirà dalla mezzala sinistra ma appunto potrà giocare a tutto campo. Il tridente offensivo al momento è un rebus: possibile che Memphis Depay, appena passato al Lione, sia il titolare sulla corsia sinistra con il giovane Quincy Promes, altra grande speranza orange, ad agire dall’altra parte (si gioca il posto con Lens, mentre Robben dovrebbe partire dalla panchina). Da prima punta c’è l’imbarazzo della scelta: Bas Dost potrebbe essere il preferito per questa sera, in alternativa ci sono Luuk De Jong e Janssen.

ITALIA OLANDA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - italia Olanda, amichevole dell’Amsterdam ArenA, come tutte le partite della nostra Nazionale di calcio sarà trasmessa in chiaro per tutti sulla televisione di stato, nello specifico su Rai Uno.

ITALIA (4-2-4): G. Donnarumma; Darmian, Rugani, A. Romagnoli, Spinazzola; Gagliardini, Parolo; Eder, Belotti, Immobile, N. Sansone

A disposizione: Buffon, Meret, Zappacosta, Bonucci, Astori, De Sciglio, Verratti, De Rossi, Bernardeschi, L. Insigne, Petagna

Allenatore: Giampiero Ventura

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Karsdorp, De Vrij, Martins Indi, Daley Blind; Propper, De Roon, Wijnaldum; Promes, Dost, Depay

A disposizione: Krul, Zoet, Vorm, Hoedt, Veltman, Fer, Klaassen, Ramselaar, Strootman, Toornstra, Vilhena, Berghuis, Lens, V. Janssen, L. De Jong, Robben

Allenatore: Danny Blind





