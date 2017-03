Risultati Torneo Viareggio Cup 2017/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle semifinali (oggi)

Risultati Torneo Viareggio Cup 2017, Foto LaPresse

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 27 MARZO) - Tempo di semifinali al Torneo Viareggio Cup 2017: sono rimaste in corsa quattro squadre e, nella giornata di lunedì 27 marzo, avremo le due partite che decreteranno la finale della 69esima edizione di Coppa Carnevale. Le regole sono sempre le stesse della fase ad eliminazione diretta: gara secca da 90 minuti, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare per i supplementari.

Alle ore 14 si parte con Torino-Sassuolo che verrà disputata allo stadio Bresciani di Viareggio, alle ore 16:30 avremo invece Empoli-Bruges al Ferdeghini di La Spezia, su terreno sintetico. Possiamo dire senza paura di essere smentiti che non ci aspettavamo queste semifinali: forse l’unica squadra arrivata fino a qui e partente con i crismi della favorita è il Torino, capace di eliminare l’Atalanta con una rimonta nel secondo tempo.

E’ stata invece sorprendente l’eliminazione dell’Inter, caduta contro il Sassuolo al termine di una infinita serie di rigori (sono serviti 20 tiri dal dischetto per decretare la qualificazione del Sassuolo); fuori anche la Spal che aveva stupito nella fase a gironi, è caduto anche il Napoli che sembrava poter fare strada. Ritroviamo dunque una straniera in semifinale: non succedeva dal 2014 e ancora una volta si tratta di una belga, il Bruges che adesso ha tutto dalla sua parte visto che al 91’ della partita degli ottavi (contro la Juventus) era eliminato, poi ha raggiunto i rigori dove ha fatto fuori i campioni in carica, al termine di una partita in cui ha subito quasi 90 minuti di assedio e gli avversari hanno centrato due traverse.

Le squadre che sono arrivate fino a qui hanno comunque i loro meriti: il Sassuolo ha chiuso il primo turno senza subire gol e venerdì ha tenuto testa a un’Inter decisamente superiore, il Bruges ha comunque mostrato qualità e carattere, il Torino è uno dei migliori settori giovanili in Italia ed è riuscito a far valere i frutti del suo lavoro sul campo. Poi c’è l’Empoli: il vivaio dei toscani non si discute, ma negli ultimi anni la Primavera aveva faticato a centrare risultati di spessore. Questa semifinale, conquistata con la vittoria di misura sulla Spal, è la prima dal 2010 quando l’Empoli era arrivato in finale, perdendola contro la Juventus.

TORNEO VIAREGGIO 2017, SEMIFINALI

Ore 14:00 Torino-Sassuolo

Ore 16:30 Empoli-Bruges

© Riproduzione Riservata.