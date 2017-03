Torino-Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv. Probabili formazioni, risultato live (Viareggio Cup 2017)

LaPresse

DIRETTA TORINO SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO RAIPLAY, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (SEMIFINALI VIAREGGIO CUP OGGI) – Torino Sassuolo, diretta dall’arbitro Antonio Giua della sezione Aia di Olbia, è la partita in programma oggi lunedì 27 marzo alle ore 14.00 presso lo stadio Bresciani di Viareggio, valida per le semifinali del Torneo Viareggio Cup. Si affrontano dunque il Torino, che nei quarti ha eliminato l’Atalanta vincendo in rimonta per 2-1, e il Sassuolo che ha avuto la meglio dopo un’incredibile serie di calci di rigore (finita 10-9) sull’Inter. Sarà una sfida molto interessante fra un Torino che tradizionalmente ha un ottimo settore giovanile - come testimoniano anche i sei successi nella Viareggio Cup - e un Sassuolo che negli ultimi anni è cresciuto con la Primavera di pari passo con la prima squadra.

Dando uno sguardo alle probabili formazioni delle due squadre, ecco che nel Torino contro il Sassuolo dovremmo rivedere Cucchietti tra i pali, Giraudo ed Auriletto sulle fasce e la coppia centrale Friedenlieb-Rivoira per comporre una difesa che è senza dubbio uno dei punti di forza della formazione allenata da mister Coppitelli. A centrocampo è ancora in dubbio Bortoletti che ha già dovuto saltare la partita contro l’Atalanta a causa di una distorsione alla caviglia, tuttavia il suo sostituto Oukhadda ha dimostrato di poter essere un’alternativa assai valida; il reparto mediano sarà poi certamente completato da D’Alena e Rossetti. In attacco ritorna Tobaldo dopo la squalifica, ma questo ritorno causerà a Coppitelli un dilemma, dal momento che l’allenatore del Torino dovrà decidere se togliere un uomo a centrocampo per inserire Tobaldo come trequartista alle spalle della punta centrale De Luca per dare vita ad un 4-2-3-1 con Berardi e Traoré esterni, oppure sacrificare quest’ultimo e proporre un 4-3-3 nel quale Tobaldo agirebbe come esterno al pari di Berardi, sempre con De Luca perno centrale.

Nel Sassuolo, mister Mandelli deve ancora una volta fare i conti con le assenze: in dubbio per la semifinale c’è anche capitan Ravanelli, uscito malconcio dalla sfida contro l’Inter. In porta Costa e Vitali si sono fin qui alternati nel migliore dei modi, non si può escludere un possibile nuovo cambio e comunque non ci sbilanciamo su chi potrà essere titolare. In difesa le certezze sono i terzini, Gambardella a destra e Masetti a sinistra, in mezzo, se non dovesse recuperare capitan Ravanelli, potrebbe esserci Denti a comporre la coppia centrale al fianco di Rossini. Quanto a centrocampo, il regista sarà Abelli, al suo fianco certamente Viero e poi uno fra Cipolla e Marin, che si contendono l’ultima maglia a disposizione. In attacco Pierini è ancora in dubbio, dunque potrebbe esserci spazio per Caputo oppure Bruschi, mentre Scamacca e Franchini sono certi della maglia da titolare negli altri due posti del tridente, per dare vita ad un 4-3-3 che è marchio di fabbrica del Sassuolo non solo in prima squadra.

Ricordiamo infine che il match tra Torino e Sassuolo, prima semifinale della Viareggio Cup attesa per le ore 14.00, sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport + HD, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre in chiaro. Ricordiamo altresì che sarà possibile assistere all’incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio Raiplay.it.

