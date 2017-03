Video/ Bari Novara (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 32^ giornata)

LaPresse

VIDEO BARI NOVARA (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA) - Il Bari non approfitta del match contro il Novara nel posticipo della 32^ giornata della serie B per salire in graduatoria: un’occasione sprecata per i galletti che non riescono ad andare oltre lo 0-0 sul tabellone iniziale, a soddisfazione della formazione novarese, al decimo risultato utile di fila e ancora in lotta per una piazza ai playoff si fine stagione. Eppure le cose si erano fatte subito interessati per i padroni di casa al San Nicola, con una bella azione di Floro Flores entro i primo 120 secondi di gioco, seguita poi da Brienza che sbaglia il gol del vantaggio. Il Novara però non rimane inerte e il match vede la creazione di belle azioni da gol in entrambe le metà campo del San Nicola. Nella ripresa due pali da parte della formazione piemontese non spengono la foga dei padroni di casa, spesso vicini alla rete come con Colantuono sul finale a cui fa il pari Casaraini che sfiora l’incrocio dei pali. Nulla da fare il fischio dell’arbitro chiude il match sullo 0-0. Vediamo quindi qualche statistica del match: il Bari ha registrato un buon possesso palla (54% contro il 46% del Novara), oltre a 14 tiri su 4 di cui 4 in porta e 21 punizioni, contro le 15 dei piemontesi, che invece hanno registrato più parate (4 contro 0 dei galletti) e 19 falli.

