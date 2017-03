Video/ Entella Cesena (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 32^ giornata)

LaPresse

VIDEO ENTELLA CESENA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA) - Allo Stadio Comunale di Chiavari la Virtus Entella supera in rimonta il Cesena per 2 a 1. Nel primo tempo gli ospiti partono molto bene ed infatti passano in vantaggio subito al 2' con Crimi, deviando sotto porta il suggerimento dalla sinistra di Rodriguez. I liguri sembrano in difficoltà ma prendono lentamente in mano le redini dell'incontro fino a trovare il pareggio su calcio di rigore, concesso per fallo di Renzetti su Caputo al 34', trasformato dallo stesso Caputo al 35' con una conclusione centrale. Nel secondo tempo le sostituzioni di Donkor ed Agazzi con Ligi ed Agliardi sembrano aiutare inizialmente i bianconeri che tuttavia si perdono ad un quarto d'ora della fine e, dopo esser stati graziati con il goal non convalidato a Diaw al 74', completano il sorpasso al 76' con Catellani, bravo ad infilare il pallone in rete dal limite dell'area al termine di una bell'azione individuale. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come, nonostante l'Entella sia stato più pericoloso del Cesena grazie all'8 a 3 nei tiri in porta di fronte al 9 a 8 nel computo delle conclusioni totali, la partita sia stata abbastanza bilanciata sul piano del gioco con il possesso palla equamente diviso al 50%. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Sacchi della sezione di Macerata ha estratto il cartellino giallo 5 volte in tutto ammonendo rispettivamente Troiano, Moscati e Palermo da una parte, Donkor e Di Roberto dall'altra. (Alessandro Rinoldi)





