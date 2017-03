Video/ Latina Pro Vercelli (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 32^ giornata)

LaPresse

VIDEO LATINA PRO VERCELLI (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA) - Allo Stadio Domenico Francioni le formazioni di Latina e Pro Vercelli non vanno oltre lo 0 a 0, rimanendo così entrambe a ridosso della zona a rischio della classifica rispettivamente a quota 33 e 35 punti. Il primo tempo si rivela molto spezzettato a causa dei continui infortuni e dalle conseguenti interruzioni che non hanno però portato a sostituzioni premature. In ogni caso, i più pericolosi sono stati i padroni di casa, in particolare con Buonaiuto e Corvia, vicini al vantaggio in diverse occasioni. Nel secondo tempo il Latina continua a spingere fino all'espulsione rimediata con un rosso diretto per fallo continuato su Palazzi per Corvia, il migliore dei suoi. La superiorità numerica consente dunque ai piemontesi di alzare il proprio baricentro e di cercare il goal con Eguelfi, lo stesso Palazzi ed il vecchio bomber Rolando Bianchi sebbene i pontini restino a galla con la chance per De Giorgio. Analizzando le statistiche della partita emerge come le due compagini si siano complessivamente bilanciate a cominciare dal possesso palla equamente diviso al 50%. Il Latina ha saputo però giocare più palloni della Pro Vercelli, 309 a 272 con 19 palloni recuperati nonostante i 24 appoggi completati da Legati. La squadra di Vivarini ha inoltre collezionato più conclusioni pericolose di quella di Longo, 2 a 1 con 3 tentativi del solo Buonaiuto. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Di Martino della sezione di Teramo, oltre ad espellere con un cartellino rosso Corvia tra i nerazzurri, ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente De Vitis e Garcia da un lato, Konate ed Eguelfi dall'altro. (Alessandro Rinoldi)





