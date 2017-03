Video/ Salernitana Ascoli (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 32^ giornata)

LaPresse

VIDEO SALERNITANA ASCOLI (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA) - La Salernitana non vuole saperne di rallentare la sua corsa, che da un tranquillo campionato di metà classifica potrebbe trasformare la stagione amaranto in una volatona fino all'ultimo respiro per la zona playoff! Classico 2-0 inflitto all'Ascoli all''Arechi', senza discussioni e persino stretto rispetto a quanto fatto vedere dalla squadra di Bollini: primo tempo sfortunato, con doppio legno (prima palo e poi traversa) fatto tremare da Coda ed ospiti con il fiatone all'intervallo... Poi nella ripresa meritato sorpasso, con reti di Sprocati e Bernardini, entrambi abili nel tap in dopo le conclusioni di Odjer (respinta corta di Lanni) e Vitale su punizione (con incrocio dei pali centrato in pieno). Espulso nel finale Mignanelli, a conferma del pomeriggio da dimenticare per mister Aglietti, anche lui allontanato dall'arbitro Illuzzi... Statistiche tutte favorevoli ai padroni di casa quelle segnalate nello scout della Lega B, a partire dai 6 tiri in porta a 0 che ben raccontano il nulla offerto dai marchigiani in avanti. Tra i migliori, non solo per il gol ma anche per le 13 palle recuperate, proprio Bernardini; molto bene anche il solito Vitale sulla sinistra, con 23 passaggi completati e la bella punizione dalla quale è scaturito il raddoppio campano. Al top per conclusioni invece Coda, come detto sfortunato nel rapporto con i pali della porta di Lanni, in questa gara!

LE DICHIARAZIONI - Queste le impressioni di mister Alberto Bollini a caldo: "Il merito della squadra è stato quello di non abbattersi dopo aver sprecato tante occasioni da gol. A volte nel calcio capita che, dopo aver creato tantissimo senza concretizzare, torni a casa con una beffa... Abbiamo fatto fatica a uscire da qualche momento di difficoltà, ora abbiamo ripreso ossigeno e dobbiamo divertirci insieme ai nostri tifosi. La condizione atletica? Nell'ultimo mese e mezzo abbiamo fatto una preparazione individualizzata, aiutando chi aveva qualche deficit. La salvezza ora è molto più vicina".

Alfredo Aglietti riconosce invece i meriti degli avversari: "Certamente non abbiamo fornito la migliore prestazione, abbiamo fatto poco per metterli in difficoltà... La loro vittoria è meritata, sono usciti sempre da dietro palla al piede e avevano tanto campo davanti. Abbiamo subito in particolare Coda, che attacca bene la profondità. Chiudiamo questa brutta giornata e passiamo alla prossima... Salvezza tranquilla? Io dico che se ci sediamo poi diventa difficile rialzarsi". (Luca Brivio)





